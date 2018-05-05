У Москві на Пушкінській площі під час акції "Він нам не цар" затримали опозиційного політика Олексія Навального.

Як пише "Новая газета", Навального затримали відразу ж, коли він з'явився на Пушкінській площі.

Разом з ним затримали кілька людей, які намагалися зупинити поліцію.

"Затримання були дуже жорстокими, людей били головою об бетонні плити і били кийками", - сказав кореспондент.

Пізніше поліцейські перекрили Страсний бульвар живим ланцюгом, розділяючи протестуючих на дві частини. Почалися нові затримання.

Всього на акціях "Він нам не цар" у містах Росії станом на 15:00 затримали 354 осіб, повідомляє "ОВД-Инфо".

У Челябінську затримано 97 осіб, у Якутську - 75 осіб (всі відпущені), у Москві - 52 людини, в Красноярську - 45, в Новокузнецьку - 26, в Калузі - 21, в Самарі - 15, в Барнаулі - 10, в Пензі - 7, в Кемерові - 2, в Петербурзі - 2, в Єкатеринбурзі та Томську - по одній людині.

Нагадаємо, 5 травня у Росії проходять мітинги "Він нам не цар" до інавгурації Володимира Путіна, яка відбудеться 7 травня.

У багатьох містах заходи, організовані прихильниками опозиціонера Олексія Навального, не узгоджені з владою.