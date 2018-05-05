Станом на 18:00 в 21 місті Росії на акціях "Він нам не цар" проти президента Володимира Путіна затримані, як мінімум, 1230 осіб.

Про це повідомляє "ОВД-Инфо".

Зокрема, у Москві затримано 592 особи, в Челябінську - 164, у Санкт-Петербурзі - 112, в Якутську - 75, у Тольятті - 63, у Краснодарі - 48, у Красноярську - 35, в Калузі - 28, в Новокузнецьку - 27, в Самарі - 19, у Воронежі - 16.

Крім того, в Барнаулі затримано 10 осіб, у Володимирі - 10, в Пензі - 7, у Благовєщенську - 6, в Кургані - 6, в Твері - 5, в Астрахані - 3, в Кемерово - 2, в Єкатеринбурзі - 1, в Томську - 1.

Раніше в Москві на Пушкінській площі під час акції "Він нам не цар" затримали опозиційного політика Олексія Навального.

Як пише "Новая газета", Навального затримали відразу ж, коли він з'явився на Пушкінській площі.

Разом з ним затримали кілька людей, які намагалися зупинити поліцію.

"Затримання були дуже жорстокими, людей били головою об бетонні плити і били кийками", - сказав кореспондент.

Пізніше поліцейські перекрили Страсний бульвар живим ланцюгом, розділяючи протестуючих на дві частини. Почалися нові затримання.

Наш корреспондент сказал, что Пушкинскую в Москве только что зачистили.



Фото: Лев Арпишкин / Дождь pic.twitter.com/aCmSupWDNi — Телеканал Дождь (@tvrain) May 5, 2018

Полина Немировская из «Открытой России» пишет, что в ОВД Хамовники пятеро несовершеннолетних. Наши фотографы сегодня весь день снимают акцию в столице. На кадрах ниже задержанному, кажется, тоже нет 18 летhttps://t.co/WglckKnhXU



Фото: Иван Краснов / RTVI pic.twitter.com/BIULYRjiKE — RTVI (@RTVi) May 5, 2018

Фото - Sergei Karpukhin/Reuters

Нагадаємо, 5 травня у Росії проходять мітинги "Він нам не цар" до інавгурації Володимира Путіна, яка відбудеться 7 травня.

У багатьох містах заходи, організовані прихильниками опозиціонера Олексія Навального, не узгоджені з владою.