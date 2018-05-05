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"Він нам не цар": у Росії більше тисячі затриманих, в тому числі Навальний

Субота, 5 травня 2018, 17:27
Він нам не цар: у Росії більше тисячі затриманих, в тому числі Навальний

Станом на 18:00 в 21 місті Росії на акціях "Він нам не цар" проти президента Володимира Путіна затримані, як мінімум, 1230 осіб.

Про це повідомляє "ОВД-Инфо".

Зокрема, у Москві затримано 592 особи, в Челябінську - 164, у Санкт-Петербурзі - 112, в Якутську - 75, у Тольятті - 63, у Краснодарі - 48, у Красноярську - 35, в Калузі - 28, в Новокузнецьку - 27, в Самарі - 19, у Воронежі - 16.

Крім того, в Барнаулі затримано 10 осіб, у Володимирі - 10, в Пензі - 7, у Благовєщенську - 6, в Кургані - 6, в Твері - 5, в Астрахані - 3, в Кемерово - 2, в Єкатеринбурзі - 1, в Томську - 1.

Раніше в Москві на Пушкінській площі під час акції "Він нам не цар" затримали опозиційного політика Олексія Навального.

Як пише "Новая газета", Навального затримали відразу ж, коли він з'явився на Пушкінській площі.

Разом з ним затримали кілька людей, які намагалися зупинити поліцію.

"Затримання були дуже жорстокими, людей били головою об бетонні плити і били кийками", - сказав кореспондент.

Пізніше поліцейські перекрили Страсний бульвар живим ланцюгом, розділяючи протестуючих на дві частини. Почалися нові затримання.

 
 
 
Фото - Sergei Karpukhin/Reuters

Нагадаємо, 5 травня у Росії проходять мітинги "Він нам не цар" до інавгурації Володимира Путіна, яка відбудеться 7 травня.

У багатьох містах заходи, організовані прихильниками опозиціонера Олексія Навального, не узгоджені з владою.

Теми: РосіяПутінакціїопозиція
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