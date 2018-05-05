Температура в Києві побила рекорд 1911 року

4 травня у Києві було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, після полудня стовпчик термометра піднявся до +30,1°С, що на 1,2°С вище попереднього максимуму 1911 року.

У зв’язку з цим і середньодобова температура також перевищила на 0,3°С історичне значення 1934 року. Вона становила +22,8°С.

2 травня в Києві також було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря, коли після полудня стовпчик термометра піднявся до +30°С.