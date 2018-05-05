Учасника сутички з СБУшником на парковці відправили під нічний домашній арешт

Дарницький райсуд Києва обрав запобіжний захід для одного з учасників конфлікту за участю працівника СБУ, який стався у Києві на парковці по вул.Вишняківській у вигляді нічного домашнього арешту на 60 діб.

Про це УП повідомив адвокат підозрюваного Олександр Щербина.

За рішенням суду, Саїд Джалалудін Мухаммед Асан, якого підозрюють у скоєнні злочину за ч.4 ст.296 КК (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї), не має права залишати місце проживання з 21:00 до 8:00 по 5 липня включно.

Також суд постановив, що прокурор і слідчий у кримінальному провадженні мають дослідити факти застосування насильства під час затримання підозрюваного і забезпечити проведення його медобстеження.

У свою чергу щодо співробітника СБУ розпочато кримінальне провадження за ст.122 КК.

Коментуючи інцидент на вул.Вишняківській, Щербина зазначив, що працівник СБУ, перебуваючи у цивільному одязі, завдав тілесних ушкоджень підозрюваному, розсік йому брову, після чого дістав із власного авто металеву біту і намагався напасти на оточуючих.





Один з учасників конфлікту на парковці у Києві виявився працівником СБУ. За твердженням адвоката підозрюваного, з машини оперативника СБУ вилучили алкоголь, а його поведінка "була неадекватна". Фото з FB Oleksiy Shevchuk

"Мій підзахисний дістав травматичну зброю, офіційно зареєстровану на його ім'я, і ​​застосував її після попередження", - повідомив адвокат.

За заявою прокурорів, співробітник СБУ також постраждав в ході конфлікту. Однак, за словами Щербини, судово-медична експертиза проведена йому не була і ступінь тяжкості нанесених пошкоджень не визначено.

"За твердженням правоохоронних органів, є постанова Печерського райсуду, згідно з якою Генпрокуратура має повноваження на проведення перевірок паркомісць і парковок. Але у даному випадку чомусь на парковці був представник СБУ. У нас, як сторони захисту, цієї постанови суду немає і нам її ніхто не показує, прокуратура цю постанову також відмовляється надавати", - заявив адвокат Саїда Мухаммеда.

Він додав, що одного поставлення суду недостатньо, щоб працівник СБУ проводив перевірки на парковках: "Має бути доручення ГПУ. Нам також невідомо, чи існує воно, ніхто його нам не надавав і не показував".

Під час обшуків у працівника СБУ з його авто було вилучено алкоголь, "а на фото, відео та за поведінкою видно, що представник СБУ вів себе не зовсім адекватно", зазначив адвокат. За його словами, дана інформація є в розпорядженні слідства.

Також у суді розглядалося обвинувачення щодо ще двох учасників конфлікту, які, за словами адвоката, "перебували на місці інциденту і просто розбороняли учасників конфлікту".

Нагадаємо, за повідомленням поліції Києва, 3 травня на вул.Вишняківській у представників комісії, які прибули зробити заміри відведеної під паркомісця ділянки, виник конфлікт із невідомими, внаслідок якого двоє чоловіків зазнали тілесних ушкоджень.

Повідомлялося, що на місці перебувала "комісія у складі працівників державної аудиторської служби, управління земельних ресурсів, "Київпарктранссервісу" та оперативник спецслужби. За даними поліції, поранень зазнав працівник Служби безпеки України.