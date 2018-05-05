Учасника сутички з СБУшником на парковці відправили під нічний домашній арешт

Дарницький райсуд Києва обрав запобіжний захід для одного з учасників конфлікту за участю працівника СБУ, який стався у Києві на парковці по вул.Вишняківській у вигляді нічного домашнього арешту на 60 діб.

Про це УП повідомив адвокат підозрюваного Олександр Щербина.

За рішенням суду, Саїд Джалалудін Мухаммед Асан, якого підозрюють у скоєнні злочину за ч.4 ст.296 КК (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї), не має права залишати місце проживання з 21:00 до 8:00 по 5 липня включно.

Також суд постановив, що прокурор і слідчий у кримінальному провадженні мають дослідити факти застосування насильства під час затримання підозрюваного і забезпечити проведення його медобстеження.

У свою чергу щодо співробітника СБУ розпочато кримінальне провадження за ст.122 КК.

Коментуючи інцидент на вул.Вишняківській, Щербина зазначив, що працівник СБУ, перебуваючи у цивільному одязі, завдав тілесних ушкоджень підозрюваному, розсік йому брову, після чого дістав із власного авто металеву біту і намагався напасти на оточуючих.





Один з учасників конфлікту на парковці у Києві виявився працівником СБУ. За твердженням адвоката підозрюваного, з машини оперативника СБУ вилучили алкоголь, а його поведінка "була неадекватна". Фото з FB Oleksiy Shevchuk

"Мій підзахисний дістав травматичну зброю, офіційно зареєстровану на його ім'я, і ​​застосував її після попередження", - повідомив адвокат.

За заявою прокурорів, співробітник СБУ також постраждав в ході конфлікту. Однак, за словами Щербини, судово-медична експертиза проведена йому не була і ступінь тяжкості нанесених пошкоджень не визначено.

"За твердженням правоохоронних органів, є постанова Печерського райсуду, згідно з якою Генпрокуратура має повноваження на проведення перевірок паркомісць і парковок. Але у даному випадку чомусь на парковці був представник СБУ. У нас, як сторони захисту, цієї постанови суду немає і нам її ніхто не показує, прокуратура цю постанову також відмовляється надавати", - заявив адвокат Саїда Мухаммеда.

Він додав, що одного поставлення суду недостатньо, щоб працівник СБУ проводив перевірки на парковках: "Має бути доручення ГПУ. Нам також невідомо, чи існує воно, ніхто його нам не надавав і не показував".

Під час обшуків у працівника СБУ з його авто було вилучено алкоголь, "а на фото, відео та за поведінкою видно, що представник СБУ вів себе не зовсім адекватно", зазначив адвокат. За його словами, дана інформація є в розпорядженні слідства.

Також у суді розглядалося обвинувачення щодо ще двох учасників конфлікту, які, за словами адвоката, "перебували на місці інциденту і просто розбороняли учасників конфлікту".

Нагадаємо, за повідомленням поліції Києва, 3 травня на вул.Вишняківській у представників комісії, які прибули зробити заміри відведеної під паркомісця ділянки, виник конфлікт із невідомими, внаслідок якого двоє чоловіків зазнали тілесних ушкоджень.

Повідомлялося, що на місці перебувала "комісія у складі працівників державної аудиторської служби, управління земельних ресурсів, "Київпарктранссервісу" та оперативник спецслужби. За даними поліції, поранень зазнав працівник Служби безпеки України.

У прокуратурі Києва повідомили, що представники комісії прибули на вказану автостоянку з метою проведення контрольного заміру відведеної під паркомісця ділянки, дії проводилися в межах кримінального провадження та були санкціоновані судом.

Як свідчить постанова Вищого госпсуду про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки, на цій ділянці здійснює господарську діяльність ТОВ "Сонар ТМ". Співвласницею "Сонар ТМ" значиться ТОВ "ЛЛТ-Плюс", її бенефіціар "ЛЛТ"- Олена Федоренко, пишут Наші гроші.

Під час реєстрації інших компаній жінка вказувала адресу у Києві по вулиці Новодарницькій. Таку ж адресу вказує під час реєстрації компаній Анатолій Федоренко, який Федоренко був партнером Романа Сташука, нинішнього голови Новоодеської РДА. Роман Сташук є братом нардепа від "Народного фронту" Віталія Сташука.

У 2006-2010 Віталій Сташук очолював Дарницьку РДА і згодом був помічником нардепа Віталія Яреми - екс-начальника ГУ МВС в Києві у 2005-2010 рр, а у 2014-2015 рр очолював Генпрокуратуру.