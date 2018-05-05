"Він нам не цар": в РФ майже 1600 затриманих

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Субота, 5 травня 2018, 21:39

За даними на 21:00, всього 5 травня в 26 містах Росії затримали 1599 імовірних учасників акцій "Він нам не цар" і випадкових перехожих.

Про це повідомляє "ОВД-Инфо".

Так, у Москві затримано 702 особи, в Санкт-Петербурзі 232, в Челябінську 164, в Якутську 75, в Тольятті 63, в Красноярську 61, у Воронежі 48, в Краснодарі 48, в Астрахані 44, в Калузі 28, в Новокузнецьку 27, в Бєлгороді 20, у Самарі 19, у Володимирі 18, в Твері 11, в Барнаулі 10.

Крім того, в Пензі затримали 7 осіб, в Благовєщенську 6, в Кургані 6, в Кемерові 2, в Набережних Челнах 2, в Ростові-на-Дону 2, в Єкатеринбурзі, Томську, Нижньому Новгороді і Смоленську - по одній людині.

Як зазначає видання, 5 травня затриманих виявилося більше, ніж під час акції "Він вам не Дімон" 26 березня 2017 року.

Разом з тим, координатора московського штабу Навального Миколу Ляскіна залишили у відділку поліції до 7 травня, пише "Новая газета".

У протоколі сказано, що він опублікував в твіттері матеріали із закликом до участі в мітингу, "чим сприяв організації неузгодженого з органами виконавчої влади публічного заходу".

У той же час, Центральний районний суд Челябінська заарештував координатора штабу Олексія Навального Бориса Золотаревського на 25 діб, повідомив керівник "Агори" Павло Чиков.

З великою ймовірністю, Золотаревського визнали винним в повторному порушенні правил проведення заходу (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Співробітники карного розшуку затримали активіста, щойно він вийшов з квартири.

Разом з тим, ОМОН зламав два ребра і пошкодив печінку співробітнику Асоціації народного опору Дмитру Карасьову.

В автозаку він не міг встати і тому лежав на підлозі, а поліція не реагувала на прохання надати йому медичну допомогу. Пізніше Карасьова все-таки відвезли до НДІ Скліфосовського.

У Саратові затримали 12-річного хлопчика, який виступив на акції "Він нам не цар".

Поліція склала на його батька протокол про невиконання батьківських обов'язків. Після того їх відпустили.

Нагадаємо, 5 травня у Росії проходили мітинги "Він нам не цар" до інавгурації Володимира Путіна, яка відбудеться 7 травня.

У багатьох містах заходи, організовані прихильниками опозиціонера Олексія Навального, не узгоджені з владою.

Українська правда
Теми: Росія акції
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