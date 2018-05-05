"Він нам не цар": в РФ майже 1600 затриманих

За даними на 21:00, всього 5 травня в 26 містах Росії затримали 1599 імовірних учасників акцій "Він нам не цар" і випадкових перехожих.

Про це повідомляє "ОВД-Инфо".

Так, у Москві затримано 702 особи, в Санкт-Петербурзі 232, в Челябінську 164, в Якутську 75, в Тольятті 63, в Красноярську 61, у Воронежі 48, в Краснодарі 48, в Астрахані 44, в Калузі 28, в Новокузнецьку 27, в Бєлгороді 20, у Самарі 19, у Володимирі 18, в Твері 11, в Барнаулі 10.

Крім того, в Пензі затримали 7 осіб, в Благовєщенську 6, в Кургані 6, в Кемерові 2, в Набережних Челнах 2, в Ростові-на-Дону 2, в Єкатеринбурзі, Томську, Нижньому Новгороді і Смоленську - по одній людині.

Як зазначає видання, 5 травня затриманих виявилося більше, ніж під час акції "Він вам не Дімон" 26 березня 2017 року.

Павел Чиков опубликовал фотографии нескольких пострадавших на акциях. Это корреспондент «МБХ медиа», активисты из Москвы и Красноярска, а также 13-летний подросток, задержанный в столице pic.twitter.com/HlAEkGMPJJ — Телеканал Дождь (@tvrain) May 5, 2018

Разом з тим, координатора московського штабу Навального Миколу Ляскіна залишили у відділку поліції до 7 травня, пише "Новая газета".

У протоколі сказано, що він опублікував в твіттері матеріали із закликом до участі в мітингу, "чим сприяв організації неузгодженого з органами виконавчої влади публічного заходу".

У той же час, Центральний районний суд Челябінська заарештував координатора штабу Олексія Навального Бориса Золотаревського на 25 діб, повідомив керівник "Агори" Павло Чиков.

Арест. 25 суток



Спасибо всем, кто поддерживал. Вы самые замечательные, друзья!



Это был очень вдохновляющий день.

Выйду и продолжу борьбу вместе с вами.



Мы обязательно победим!#ОнНамНеЦарь #Челябинск pic.twitter.com/k1aFgJWRAg — Борис Золотаревский (@b_zolotarevskiy) May 5, 2018

З великою ймовірністю, Золотаревського визнали винним в повторному порушенні правил проведення заходу (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Співробітники карного розшуку затримали активіста, щойно він вийшов з квартири.

Разом з тим, ОМОН зламав два ребра і пошкодив печінку співробітнику Асоціації народного опору Дмитру Карасьову.

Это задержанный Дмитрий Карасёв. Он сейчас в Склифе, предположительно, сломаны два ребра и отбита печень. Только никому за это ничего не будет, а за сколотую эмаль зуба человека в бронежилете, люди на несколько лет отъезжали. pic.twitter.com/MpFIKfeXU7 — ядерный потанцевал (@polinanem) May 5, 2018

В автозаку він не міг встати і тому лежав на підлозі, а поліція не реагувала на прохання надати йому медичну допомогу. Пізніше Карасьова все-таки відвезли до НДІ Скліфосовського.

У Саратові затримали 12-річного хлопчика, який виступив на акції "Він нам не цар".

Поліція склала на його батька протокол про невиконання батьківських обов'язків. Після того їх відпустили.

Нагадаємо, 5 травня у Росії проходили мітинги "Він нам не цар" до інавгурації Володимира Путіна, яка відбудеться 7 травня.

У багатьох містах заходи, організовані прихильниками опозиціонера Олексія Навального, не узгоджені з владою.