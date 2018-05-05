Порошенко заявив, що не любить грошей, а олігархи в Україні не мають привілеїв

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Субота, 5 травня 2018, 21:51

Президент Петро Порошенко заявив, що в Україні "жоден олігарх не може сподіватися на привілеї" і запевнив, що "не любить грошей". 

Про це глава держави заявив в інтерв’ю німецькому виданню Focus, яке у своєму Twitter розмістив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

На запитання, наскільки важко руйнувати потужні олігархічні кола в Україні, будучи самому олігархом, Порошенко зазначив: "Тут у мене немає ніяких стримувань".

"За 4 роки, що минули,  я показав, що жоден олігарх не може сподіватися на привілеї. Навпаки. Мене атакують деякі олігархи, які поширюють про мене фейкові новини через ЗМІ", - заявив він.

На прохання доповнити речення "Я люблю гроші, бо…" президент заявив, що "не любить грошей", а на прохання доповнити речення "Коли я порівнюю мою кар’єру політика та підприємця": "Я б сказав, що роблю все можливе у бізнесі і значно більше – як політик, тому що від цього залежить доля цього великого народу" .

"Якщо необхідно, я віддам за нього навіть своє життя", - додав він.

Українська правда
Теми: Порошенко олігархи
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