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У Харкові затримали підозрюваних у нападі на АТОвця - захисника ДАП

Неділя, 6 травня 2018, 20:51
У Харкові затримали підозрюваних у нападі на АТОвця - захисника ДАП

У Харкові затримали підозрюваних у нападі на ветерана АТО Дмитра Вербича.

Інформацію про проведення затримання "Українській правді" підтвердили в облуправлінні Служби безпеки України.

За даними СБУ, участь у затриманні, яке відбулося 6 травня, брали представники Служби безпеки та управління Нацполіціі м.Києва.

Слідство у кримінальному провадженні веде поліція, процесуальне керівництво справою здійснює прокуратура.

У столичному управлінні НП подробиць затримання наразі не повідомляють. 

Напад на АТОвця Дмитра Вербича, який воював у Донецькому аеропорту, стався 2 травня на вул.Костянтинівській у Києві. Нападників було четверо, вони завдали Вербичу удар ножем в нижню частину спини, забризкали сльозогінним газом та били його молотком. 

Згодом поліція оприлюднила відеозапис нападу на Вербича та знімки ймовірних нападників.

За фактом нападу розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство). Особам, причетним до вчинення правопорушення, загрожує до 7 років позбавлення волі.

Українська правда
Теми: ДонбасАТОполіціяСБУХарків
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