У Харкові затримали підозрюваних у нападі на АТОвця - захисника ДАП

У Харкові затримали підозрюваних у нападі на ветерана АТО Дмитра Вербича.

Інформацію про проведення затримання "Українській правді" підтвердили в облуправлінні Служби безпеки України.

За даними СБУ, участь у затриманні, яке відбулося 6 травня, брали представники Служби безпеки та управління Нацполіціі м.Києва.

Слідство у кримінальній виробництву веде поліція, процесуальне керівництво справою здійснює прокуратура.

У столичному управлінні НП подробиць затримання не коментують.

Напад на АТОвця Дмитра Вербича, який воював у Донецькому аеропорту, стався 2 травня на вул.Костянтинівській у Києві. Нападників було четверо, вони завдали Вербичу удар ножем в нижню частину спини, забризкали сльозогінним газом та били його молотком.

Згодом поліція оприлюднила відеозапис нападу на Вербича та знімки ймовірних нападників.

За фактом нападу розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство). Особам, причетним до вчинення правопорушення, загрожує до 7 років позбавлення волі.