Бойовики затримали патруль ОБСЄ біля Дебальцевого

Озброєні бойовики затримали патруль місії ОБСЄ біля окупованого Дебальцевого.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 4 травня 2018 року.

"Двоє озброєних членів збройних формувань зупинили патруль місії на автошляху М03 біля н. п. Дебальцеве (58 км на північний схід від Донецька) і повідомили, що в цьому районі ведуться роботи з розмінування. Приблизно через 90 хвилин патрулю СММ дозволили проїхати далі", - зазначають у звіті.

Крім того, на блокпості, розташованому на автошляху Н15 на схід від окупованого Кремінця (в 16 кілометрах від Донецька) озброєний бойовик вимагав провести огляд вмісту причепа СММ. Патрулю місії дозволили проїхати далі тільки після того, як цю вимогу було виконано.