Путін залишив Медведєва на посту прем'єра

4720 переглядів
Понеділок, 7 травня 2018, 15:43

Новообраний на 4 термін російський президент Володимир Путін залишив Дмитра Медведєва на посту глави уряду.

Про це повідомляє офіційний сайт Путіна.

"Президент вніс кандидатуру Дмитра Медведєва для отримання згоди Державної Думи на призначення його Головою Уряду Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

У понеділок, 7 травня, Путін приніс присягу і вступив на посаду президента. Він в четвертий раз став главою Росії на найближчі шість років.

Під час своєї промови, він заявив, що його країна готова до діалогу.

"Ми відкриті до діалогу... з усіма державами в інтересах миру і стабільності", - сказав Путін.

18 березня, в 4-у річницю офіційної анексії Криму Росією, в РФ пройшли вибори президента. Голосування, проведене на анексованому півострові, Україна і Захід не визнають, тому що воно незаконне.

Згідно з даними ЦВК РФ за підсумками обробки 99,84% протоколів, "самовисуванець" і діючий президент Володимир Путін набрав 76,66% голосів на виборах.

Українська правда
Теми: Путін вибори Росія
powered by lun.ua
По темі
Путін вчетверте став президентом РФ 7 травня 2018, 13:17
Опитування: 82% росіян схвалюють діяльність Путіна 7 травня 2018, 11:29
Мерія Москви фінансувала "казаче військо", яке нападало на протестувальників - ЗМІ 7 травня 2018, 04:20
Усі новини
Головні новини
Вартість землі в Україні може зрости втричі після скасування мораторію — Світовий банк
Bellingcat назвала імена військових РФ, причетних до обстрілів Маріуполя 2015 року
Маріуполь у 2015 році розстріляли російські військові - СБУ
Доба на Донбасі: 1 військовий загинув, 6 - поранені
Усі новини
флешмоб

У Києві запустили флешмоб з пропозицією безкоштовного житла на Лігу чемпіонів

Фотопроект

Неймовірні світлини тварин, що вимирають