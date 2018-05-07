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Путін залишив Медведєва на посту прем'єра

Понеділок, 7 травня 2018, 15:43

Новообраний на 4 термін російський президент Володимир Путін залишив Дмитра Медведєва на посту глави уряду.

Про це повідомляє офіційний сайт Путіна.

"Президент вніс кандидатуру Дмитра Медведєва для отримання згоди Державної Думи на призначення його Головою Уряду Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

У понеділок, 7 травня, Путін приніс присягу і вступив на посаду президента. Він в четвертий раз став главою Росії на найближчі шість років.

Під час своєї промови, він заявив, що його країна готова до діалогу.

"Ми відкриті до діалогу... з усіма державами в інтересах миру і стабільності", - сказав Путін.

18 березня, в 4-у річницю офіційної анексії Криму Росією, в РФ пройшли вибори президента. Голосування, проведене на анексованому півострові, Україна і Захід не визнають, тому що воно незаконне.

Згідно з даними ЦВК РФ за підсумками обробки 99,84% протоколів, "самовисуванець" і діючий президент Володимир Путін набрав 76,66% голосів на виборах.

Українська правда
Теми: ПутінвибориРосія
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