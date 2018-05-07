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Українці провели б у парламент 8 партій

Понеділок, 7 травня 2018, 17:10
Українці провели б у парламент 8 партій

Якщо вибори до парламенту відбувалися в квітні, то найбільше б українці підтримали партію "ВО "Батьківщина" і провели б у парламент 8 партій.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Якби вибори до Ради відбувалися в середині квітня, то – 14,4% українців проголосували б за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Наступні сім партій мають підтримку, яка відрізняється практично в межах похибки.

Похибка опитування не  перевищує: 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

З урахуванням похибки, на "другому місці" опинилась партія "Громадянська позиція" (11,5%), Радикальна партія О. Ляшка (11,4%), "Блок Петра Порошенка" (9,9%), "За життя" (9,3%), "Опозиційний блок" (9,3%).

Менше опитаних відповіли, що точно проголосують за партію "Блок Святослава Вакарчука" (8,6%) і "Слуга народу" (8,4%).

Зазначимо, що 7,3% опитаних відповіли, що проголосували б за іншу партію.

 

Якщо оцінювати електоральний потенціал як сумарну підтримку перший/другий вибір, то відносно найбільший потенціал мають ВО "Батьківщина" (12,7%) і "Громадянська позиція" (11,3%).

Якщо ж порівнювати максимальний потенціал (сума першого/другого вибору та тих, хто в цілому допускають можливість проголосувати за партію), то найбільший потенціал буде у "Блоку С.Вакарчука" (27,6%), "Громадянської позиції" (27,4%) і "Слуги народу" (26,5%).

 

Крім того, за даними опитування, якби вибори президента України відбувалися в середині квітня 2018 року і в них брали участь Святослав Вакарчук і Володимир Зеленський, то в першому турі найбільше голосів отримала б Юлія Тимошенко.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: опитуваннявибориВерховна Радапартії
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