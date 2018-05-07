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СБУ викрила підполковника РФ, що готує бойовиків Вагнера для терактів в Україні

Понеділок, 7 травня 2018, 18:09

Служба безпеки України з’ясувала особу підполковника РФ, який відповідає за підготовку ротно-тактичної групи "Карпати" у складі так званої приватної військової компанії Вагнера.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр СБУ.

"Ми встановили особу підполковника ЗС РФ Олега Дем’яненка, який безпосередньо відповідає за підготовку так званої ротно-тактичної групи "Карпати", що складалася переважно із громадян України – учасників бандформувань на Донбасі", ‒ йдеться в повідомленні.

За даними спецслужби, ця група була сформована для проведення розвідувально-терористичної діяльності на території України. Служба встановила всіх учасників РТГр "Карпати" у складі п’ятдесяти шести осіб та найближчим часом оприлюднить їхні персональні дані.

В СБУ кажуть, що також встановили особи 26 російських офіцерів, які з 2014 року "відряджені" як інструктори з бойової підготовки до ПВК "Вагнер". Вони забезпечували навчання "приватної армії Путіна" з тактичної, вогневої, інженерної і артилерійської підготовки, вишкіл екіпажів танків, БМП, БТР та ПВО.

 

Згідно з повідомленням Служби безпеки України, вона має оперативну інформацію, що на парад у Москві 9-го травня запрошено керівництво спецпідрозділу російських спецслужб під назвою ПВК "Вагнер" та згадані інструктори відділу бойової підготовки.

"Переконаний, що це спрямовано на підняття морального духу найманців після численних втрат, які вони зазнали у Сирії на початку цього року", ‒ цитує СБУ слова свого голови Василя Грицака.

Зазначається також, що очільник спецслужби подякував волонтерам з "Інформнапалму", "Інформаційного спротиву" та групи "ИХТАМНЕТ м-0209" за допомогу СБУ у "витягуванні на світло російських їхтамнетовських бісів" та документуванні їх злочинної діяльності на території України.

Як повідомлялося, у складі ПВК Вагнера є підрозділ "Карпати", до якого входять майже 40 українців.

Українська правда
Теми: ДонбасСБУРосіяармія
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