Серед бойовиків Вагнера знайшли 40 українців – розслідування

У складі так званої приватної військової компанії Вагнера є підрозділ "Карпати", до якого входять майже 40 українців.

Про це йдеться в розслідуванні проекту "Радіо Свобода" - "Донбас.Реалії".

Такі дані журналісти отримали від Служби безпеки України. Там їм повідомили, що СБУ вдалося отримати персональні дані майже 2 тисяч найманців "ПВК Вагнера", при цьому кількість ідентифікованих українців з нелегальної приватної військової компанії – майже 40 осіб.

"У Службі безпеки України є інформація, що під час формування контингенту так званої "ПВК Вагнера" для спрямування до Сирії окрему групу осіб складали саме вихідці з України, які умовно отримали позначення як група "Карпати", – розповів керівник апарату голови СБУ Ігор Гуськов.

Про подробиці завдань цієї групи повідомив бойовик ОРДО Михайло Полинков. "Це атакуюче ядро. Людей, які мають досвід бойових дій на Донбасі, посилають в найбільшу "дупу"", – розповів він в інтерв’ю сепаратистським медіа.

Аналізуючи публікації російського видання "Фонтанка", яке вже кілька років відстежує діяльність "групи Вагнера", "Донбас.Реалії" з'ясували, що спочатку підрозділ "Карпати" створювали для диверсій в тилу української армії, але через слабку підготовку складу від цієї ідеї відмовилися. Після чого українців переправили до Сирії.

В СБУ виданню повідомили, що в них є перевірені дані про загибель трьох громадян України в Сирії в період з березня по квітень 2016 року:

– Едуард Приходько, позивний "Боцман". На момент загибелі йому було 48 років. Зареєстрований у Горлівці. Він воював на стороні бойовиків ОРДЛО. Загинув в районі сирійського міста Пальміра 8 березня 2016 року;

– Олександр Конашенков. Позивний "Конан", 27 років. Родом з Новогродівки, Донецька область. Також воював на Донбасі в лавах бойовиків. Загинув 12 березня 2016-го в районі Пальміри;

– Олександр Кияшко, позивний "Кеша", 23 роки, Донецьк, Україна. Також воював на Донбасі у складі угруповань ОРДЛО. Загинув біля сирійського міста Латакія 8 квітня 2016 року.

"Ми фіксуємо дуже багато осіб, які брали участь на стороні незаконних збройних формувань. І вихідці є не лише з тимчасово окупованої частини (Донбасу – ред.). Наприклад, є вихідці з Маріуполя", – зауважує Гуськов.

За інформацією видання, журналісти, які давно досліджують діяльність ПВК, стверджують: служать там українці не тільки з підконтрольних бойовикам територій Донбасу.

"Зустрівшись з пацанами, які звільняли Пальміру, я почув таку подробицю, що під час звільнення Пальміри загинуло 11 українців. Знову уточнювальне запитання: це громадяни України з території, контрольованої так званими "ЛНР" і "ДНР"? Ні, це з глибинної частини України. Люди, які мали в Україні якісь проблеми з законом, зникли в Росії і знайшли притулок у так званій "ПВК Вагнера", – розповів "Донбас.Реалії" журналіст видання "Новая газета" Ірек Муртазін.

Також у матеріалі йдеться про фінансові мотиви українців, які вступають до лав "Вагнера".

Про це розповів отаман казацького товариства "Ховріно" Євген Шабаєв. Він постійно спілкується з членами "ПВК Вагнера" і вже побував в одному з госпіталів, де зараз лікують поранених у Сирії найманців.

За його словами, місячна платня рядового у ПВК – 240 тисяч рублів, але жителі Донбасу отримують менше – в середньому 100–150 тисяч рублів (46–69 тисяч гривень).

Через це, каже отаман, останнім часом кількість охочих воювати в Сирії значно скоротилося, і до "ПВК Вагнера" почали вербувати тих жителів Донбасу, які сидять у в'язниці.

Як відомо, найманцями компанії "Вагнер" стають росіяни з ультранаціоналістичними переконаннями і військові ветерани, деякі з яких також воювали в Україні.

7 лютого в Сирії загинули або були поранені 300 російських найманців. Це сталося, коли вони разом з проурядовими силами почали атаку на відомі позиції Cирійських демократичних сил, підтримуваних США, і були повністю розбиті.

Також відомо, що члени "групи Вагнера" причетні до знищення українського літака Іл-76 на Донбасі, штурму Луганського аеропорту та подій у Дебальцевому.