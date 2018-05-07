На інавгурації Путіна стався конфуз

Під час інавгурації президента Росії Володимира Путіна в Кремлі солдатам не вдалось підняти штандарт президента, проте комендант Кремля заявив, що глядачам примарилось.

Про це пише "Московський комсомолець".

Кадри невдалого підняття прапора потрапили в пряму телетрансляцію і зараз доступні в мережі. При цьому комендант Кремля генерал-лейтенант Сергій Хлєбніков відрапортував, що церемонія пройшла саме так, як було заплановано. Чи був передбачений цей конфуз сценарієм інавгурації, Хлєбнков не пояснив.

Кумедна ситуація виникла в той момент, коли Путін виголосив присягу, поклавши праву руку на Конституцію Росії. Зазвучав гімн РФ, і глядачі побачили, як військовослужбовці намагаються підняти штандарт президента над Кремлем, тягнуть мотузку, але прапор застрягає посередині флагштока.

Режисер трансляції перемкнув кадр з прапором на співаючий зал і через деякий час повернувся до штандарту, на якому все ще був приспущений прапор. Російським солдатам так і не вдалося підняти його нагору.

Пізніше радіостанція "Говорит Москва" процитувала коменданта Хлєбнікова, який заявив, що штандарт було піднято до кінця, а те що бачили телеглядачі - обман зору.

"Це враження таке, чисто візуальне… Я не намагаюся знайти якесь виправдання, це дійсно так", - запевняв Хлєбніков.

Як повідомлялося, в понеділок Володимир Путін вчетверте став президентом Росії. Його інавгурація відбулася в Андріївському залі Великого Кремлівського палацу в Москві.