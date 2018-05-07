Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На інавгурації Путіна стався конфуз

Понеділок, 7 травня 2018, 19:20

Під час інавгурації президента Росії Володимира Путіна в Кремлі солдатам не вдалось підняти штандарт президента, проте комендант Кремля заявив, що глядачам примарилось.

Про це пише "Московський комсомолець".

Кадри невдалого підняття прапора потрапили в пряму телетрансляцію і зараз доступні в мережі. При цьому комендант Кремля генерал-лейтенант Сергій Хлєбніков відрапортував, що церемонія пройшла саме так, як було заплановано. Чи був передбачений цей конфуз сценарієм інавгурації, Хлєбніков не пояснив.

Кумедна ситуація виникла в той момент, коли Путін виголосив присягу, поклавши праву руку на Конституцію Росії. Зазвучав гімн РФ, і глядачі побачили, як військовослужбовці намагаються підняти штандарт президента над Кремлем, тягнуть мотузку, але прапор застрягає посередині флагштока.

 

Режисер трансляції перемкнув кадр з прапором на співаючий зал і через деякий час повернувся до штандарту, на якому все ще був приспущений прапор. Російським солдатам так і не вдалося підняти його нагору.

Пізніше радіостанція "Говорит Москва" процитувала коменданта Хлєбнікова, який заявив, що штандарт було піднято до кінця, а те що бачили телеглядачі - обман зору.

"Це враження таке, чисто візуальне… Я не намагаюся знайти якесь виправдання, це дійсно так", - запевняв Хлєбніков.

Як повідомлялося, в понеділок Володимир Путін вчетверте став президентом Росії. Його інавгурація відбулася в Андріївському залі Великого Кремлівського палацу в Москві.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінРосіяпрезидент
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Путін
США відреагували на зустріч Путіна і Пригожина
У світі рекордно впала довіра до Путіна та Росії – опитування
Навальному у в'язниці 100 днів поспіль вмикають послання Путіна
Останні новини
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
Усі новини...
Реклама: