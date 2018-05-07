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В Україні відреагували на "радянську" форму від Adidas

Понеділок, 7 травня 2018, 21:28

Український інститут національної пам'яті нагадав "Adidas-Україна" про відповідальність за поширення в Україні продукції з використанням заборонених символів комуністичного тоталітарного режиму.

Про це повідомив у Facebook голова інституту Володимир В’ятрович.

За його словами, він надіслав компанії відповідного листа.

"Підставою для звернення стала інформація про виготовлення компанією серії спортивного одягу із зображенням державного герба Радянського Союзу та напису USSR до Чемпіонату світу з футболу", - пише В’ятрович.

Він попередив, що у випадку виявлення фактів продажу подібних товарів компанії Adidas в Україні Український інститут нацпам’яті звернеться до правоохоронних органів щодо притягнення винних осіб до відповідальності.

 
Фото з сайту www.adidas.com

"Ідея виготовити одяг, прикрашений нацистською свастикою, не мала б шансів на втілення в компанії "ADIDAS". Тому що в рідній для неї Німеччині, яка пройшла через процеси денацифікації, - це порушення не лише юридичних, але й моральних норм", - наголосив В’ятрович.

Він зауважив, що для мешканців України та інших країн таким же порушенням є використання радянської символіки, під якою "вбито мільйони наших земляків".

Компанія Adidas створила до Чемпіонату світу з футболу в Росії жіночу сукню, що є частиною цілої серії, на якій демонструється герб Радянською Союзу та напис англійською "СРСР".

"Щоб відзначити чемпіонат 2018 року в Росії, Adidas перетворив вінтажні футболки на модні предмети одягу. На цю сукню надихнули футболки, які у 1991 році носила збірна Радянського Союзу і вони були виготовлені з дихаючої тканини. Сукня оздоблена гербом, принтом USSR та номером 11 на спині", – описує цей товар сама компанія.

Українська правда
Теми: Німеччинаскандалдекомунізація
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