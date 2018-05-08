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На "Інтері" розказали про перейменування вулиць в Україні "іменами фашистських злочинців"

Вівторок, 8 травня 2018, 06:07
На Інтері розказали про перейменування вулиць в Україні іменами фашистських злочинців

Оприлюднені уривки концерту до Дня перемоги 9 травня, який покаже телеканал "Інтер", викликав критику користувачів інтернету через слова ведучих про перейменування вулиць в Україні "іменами фашистських злочинців".

Про це пише Радіо Свобода.

"Вісім мільйонів українців загинули від рук фашистських загарбників. Це наша історія. Це наша генетична пам’ять", – каже на оприлюдненому уривку ведуча Анастасія Даугуле.

"І сьогодні ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельних ходів у нашій столиці, де кожен метр просякнутий кров’ю наших співвітчизників", – відповідає інший ведучий, Андрій Доманський.

"І нехай нам деколи здається, що все проти нас, що ми чужі в своїй країні, але це не так. Нас – багато, нас – сотні в цій залі і мільйони перед екранами телевізорів… Це ми 9 травня приносимо квіти до вічного вогню, це ми щороку відновлюємо пам’ятники воїнам, які загинули у війні з фашизмом", – кажуть далі ведучі.

Нагадаємо, власниками суттєвих часток телеканалу "Інтер" є українські бізнесмени Валерій Хорошковський та Дмитро Фірташ, а також громадянин Кіпру Васула Константіноу. Ще 9% телеканалу володіє Сергій Льовочкін – через компанію Oskaro investments limited

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Теми: Інтер9 травнядекомунізаціяпропаганда
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