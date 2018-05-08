РФ відправила черговий "гумконвой" на окупований Донбас

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Вівторок, 8 травня 2018, 08:54

З Росії до Донбасу вирушила чергова колона так званого гуманітарного конвою.

Про це повідомляється на сайті міністерства РФ у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуації та ліквідації наслідків стихійних лих.

У повідомленні зазначається, що на території України машини розділяться на дві частини. Перша частина поїде в окупований Донецьк, а друга – в окупований Луганськ.

"У складі колони понад 40 одиниць техніки, які доставлять жителям Донбасу понад 400 тонн гуманітарних вантажів, в складі яких - дитячі продуктові набори, навчальна література та медичне майно", - стверджують у російському відомстві.

Українська правда
Теми: Донбас Росія війна
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