Путін виключив Порошенка з привітання до Дня Перемоги

Президент Росії Володимир Путін звернувся з вітаннями до глав 10 держав, а в Грузії та Україні привітав лише громадян.

Про це повідомляє його прес-служба.

"Володимир Путін привітав лідерів Азербайджану, Вірменії, Білорусії, Казахстану, Киргизії, Молдавії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Абхазії, Південної Осетії, а також громадян Грузії та України з 73-ю річницею Перемоги у Великій Вітчизняній війні", - йдеться в повідомленні.

У своєму зверненні Путін також підкреслив важливість "братньої дружби" між цими країнами.