Путін виключив Порошенка з привітання до Дня Перемоги

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Вівторок, 8 травня 2018, 13:04

Президент Росії Володимир Путін звернувся з вітаннями до глав 10 держав, а в Грузії та Україні привітав лише громадян.

Про це повідомляє його прес-служба.

"Володимир Путін привітав лідерів Азербайджану, Вірменії, Білорусії, Казахстану, Киргизії, Молдавії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Абхазії, Південній Осетії, а також громадян Грузії та України з 73-ю річницею Перемоги у Великій Вітчизняній війні", - йдеться в повідомленні.

У своєму зверненні Путін також підкреслив важливість "братньої дружби" між цими країнами.

Українська правда
Теми: Путін Порошенко святкування Росія
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