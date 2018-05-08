Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін виключив Порошенка з привітання до Дня Перемоги

Вівторок, 8 травня 2018, 13:04

Президент Росії Володимир Путін звернувся з вітаннями до глав 10 держав, а в Грузії та Україні привітав лише громадян.

Про це повідомляє його прес-служба.

"Володимир Путін привітав лідерів Азербайджану, Вірменії, Білорусії, Казахстану, Киргизії, Молдавії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Абхазії, Південної Осетії, а також громадян Грузії та України з 73-ю річницею Перемоги у Великій Вітчизняній війні", - йдеться в повідомленні.

У своєму зверненні Путін також підкреслив важливість "братньої дружби" між цими країнами.

Українська правда
Теми: ПутінПорошенкосвяткуванняРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Путін
Шойгу заявив, що Путіну двічі на день доповідають про війну
14 російських генералів підтримують Пригожина, а не Путіна − Данілов
США відреагували на зустріч Путіна і Пригожина
Останні новини
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
Усі новини...
Реклама: