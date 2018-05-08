Нацрада відреагувала на ролик "Інтера" до Дня перемоги

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Вівторок, 8 травня 2018, 13:13

У Національній раді з питань телебачення і радіомовлення закликали не розколювати суспільство після оприлюднення уривків концерту до Дня перемоги телеканалу "Інтер".

Про це йдеться на сайті Нацради.

"Чергова маніпуляція і танці на ранах суспільства, якими, як правило, є старозавітні концерти на кшталт "голубого огонька" – є ніякою не свободою слова, не точкою зору, а діями, що спрямовані на розкол суспільства, спробою чергової атаки в інформаційній війні, використанням людей як матеріалу для пропаганди, а тим більше – старших людей, чиї життя заслуговують на шану", - наголошує регулятор.

У Нацраді закликали мовників виважено та відповідально ставитися до програмного наповнення, "не розколювати суспільство, убезпечити аудиторію від мови ворожнечі та ненависті, говорити толерантно й з повагою до усіх співгромадян – про цінності життя й високу вартість миру".

Раніше оприлюднені уривки концерту до Дня перемоги 9 травня, який покаже телеканал "Інтер", викликали критику користувачів інтернету через слова ведучих про перейменування вулиць в Україні "іменами фашистських злочинців".

Українська правда
Теми: Інтер скандал ЗМІ
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