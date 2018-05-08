СБУ провела обшуки у керівників компартії

Співробітники Служби безпеки України провели обшуки у керівників компартії за підозрою у державній зраді та спробах захопити державну владу.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"У ході розслідування правоохоронці встановили механізм організації за дорученням російських кураторів проплачених акцій протесту для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні, спрямованих на насильницьку зміну й повалення конституційного ладу або захоплення державної влади", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці заявили, що мають інформацію про причетність до антидержавної діяльності представників Комуністичної партії.

"Співробітники спецслужби провели низку санкціонованих обшуків у Києві та області, зокрема за місцями проживання керівників компартії", - додали в СБУ.

Під час обшуків правоохоронці виявили агітаційні матеріали із забороненою символікою, що планувалися на замовлення російських кураторів для публічного поширення 9-го травня.

За версією СБУ, агітматеріали могли спровокувати сутички між активістами.

У СБУ повідомили, що слідчі дії здійснюють "за фактом вчинення дій з метою захоплення державної влади та державної зради, тобто за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109 та ч. 1 ст. 111 ККУ".

Наразі триває досудове слідство.

Раніше в СБУ виявили та попередили спроби РФ здійснити провокації до 9-го травня через заборонену в Україні соцмережу "Вконтакте".