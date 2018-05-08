З’явились нові подробиці масового отруєння дітей в Черкасах

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Вівторок, 8 травня 2018, 14:33

Станом на 14:00 до лікувальних закладів Черкас госпіталізовано з отруєнням 50 учнів та 2 вчителя, з яких 11 дітей перебувають в реанімації в стані середньої важкості, решта в задовільному та легкому стані.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

За її даними, для визначення причини отруєння хіміко-радіологічна лабораторія ДСНС провела на території школи заміри повітря на вміст небезпечних хімічних речовин, але перевищень вмісту хімічних речовин не виявила.

 

Також лабораторія Держпродспоживслужби Черкас взяла проби води з системи централізовано водопостачання школи та бутильованої питної води. Результати досліджень очікується до 16:00.

 

Водночас для надання психологічної допомоги батькам хворих дітей в лікарні організовано роботу психологів ДСНС.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив у Twitter, що вилітає до Черкас для з’ясування ситуації на місті.

Разом з ним вирушила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

"Вилітаємо з Володимиром Гройсманом у Черкаси. Будемо оперативно інформувати про стан здоров‘я дітей", - написала вона в соцмережі.

При цьому черкаський губернатор повідомив у Facebook, що стан постраждалих поліпшується.

Як раніше повідомляли у поліції, у Черкасах школярі під час урочистої лінійки почали втрачати свідомість, з отруєнням госпіталізували 51 дитину.

За фактом масового отруєння розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 ККУ (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Потерпілі діти - учні 2-7 класів Черкаської 8-ї загальноосвітньої школи.

Українська правда
Теми: Черкаси надзвичайна подія діти
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