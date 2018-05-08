На ще одній лінійці школярі масово відчули нездужання

Під час урочистої лінійки у школі в Дніпропетровській області у 16-х школярів погіршилося самопочуття.

Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

У вівторок, 8 травня, на території навчального заклад №6 Новомосковська проходила шкільна лінійка, присвячена до Дня пам’яті та примирення.

В ході урочистостей погіршився стан самопочуття 16 дітей різного віку.

"15-ти учням медиками був поставлений діагноз вегето-судинний пароксизм. Ще одну дівчинку 2005 року доправили до лікарні", - повідомили в поліції.

Після лікарської допомоги дитину передали батькам і зараз вона знаходиться вдома.

За даним фактом правоохоронці почали досудове розслідування за ч.1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) ККУ.

8 травня у Черкасах школярі під час урочистої лінійки почали втрачати свідомість, з отруєнням госпіталізували 51 дитину.

Станом на 14:00 було госпіталізовано 50 учнів та 2 вчителя, з яких 11 дітей перебувають в реанімації в стані середньої важкості.

За фактом масового отруєння правоохоронці також розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 ККУ.