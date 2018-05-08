ГПУ направила до суду справу проти екс-міністра Ставицького

Генеральна прокуратура у вівторок направила до суду обвинувальний акт стосовно екс-голови правління НАК "Надра України" колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького, що підозрюється у крадіжці об’єктів комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір’я".

Про це повідомила у Twitter речниця генерального прокурора Лариса Сарган.

За даними ГПУ, її слідчі завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно Ставицького, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу та директора ТОВ "Танталіт".

Вони підозрюються в тому, що у змові з колишнім президентом Віктором Януковичем незаконно заволоділи і легалізували об’єкти "Пущі-Водиці" вартістю 540 мільйонів гривень.

Слідство з’ясувало, що злочинці вивели ці об’єкти з відання Державного управління справами і передали до статутного капіталу "Надр України", після чого передали ці об’єкти у приватні руки.

"Щодо інших осіб підозрюваних у даному кримінальному провадженні, які переховуються від органу досудового розслідування, а саме В. Януковича та О. Януковича, триває розгляд судом клопотань про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування", - повідомили в Генпрокуратурі.

Як повідомлялося, ще влітку 2017 року суд повернув державі Межигір'я.

За даними ГПУ, ця ділянка у 136 га колись була частиною державного комплексу відпочинку "Пуща-Водиця", але у 2007 році уряд Віктора Януковича провів відчуження майна, яке там було. Пройшовши ланцюжок посередників, всі активи на території резиденції були куплені комерційною компанією "Танталіт".