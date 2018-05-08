Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ направила до суду справу проти екс-міністра Ставицького

Вівторок, 8 травня 2018, 16:47

Генеральна прокуратура у вівторок направила до суду обвинувальний акт стосовно екс-голови правління НАК "Надра України" колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького, що підозрюється у крадіжці об’єктів комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір’я".

Про це повідомила у Twitter речниця генерального прокурора Лариса Сарган.

За даними ГПУ, її слідчі завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно Ставицького, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу та директора ТОВ "Танталіт".

Вони підозрюються в тому, що у змові з колишнім президентом Віктором Януковичем незаконно заволоділи і легалізували об’єкти "Пущі-Водиці" вартістю 540 мільйонів гривень.

Слідство з’ясувало, що злочинці вивели ці об’єкти з відання Державного управління справами і передали до статутного капіталу "Надр України", після чого передали ці об’єкти у приватні руки.

"Щодо інших осіб підозрюваних у даному кримінальному провадженні, які переховуються від органу досудового розслідування, а саме В. Януковича та О. Януковича, триває розгляд судом клопотань про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування", - повідомили в Генпрокуратурі.

Як повідомлялося, ще влітку 2017 року суд повернув державі Межигір'я.

За даними ГПУ, ця ділянка у 136 га колись була частиною державного комплексу відпочинку "Пуща-Водиця", але у 2007 році уряд Віктора Януковича провів відчуження майна, яке там було. Пройшовши ланцюжок посередників, всі активи на території резиденції були куплені комерційною компанією "Танталіт".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СтавицькийГенпрокуратурасудНадраМежигір’я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Ставицький
Майже 5 мільйонів доларів ексміністра Ставицького віддали Міноборони
ЄС офіційно зняв санкції з Азарова і Ставицького
Рада ЄС зняла санкції з двох соратників Януковича
Останні новини
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
Усі новини...
Реклама: