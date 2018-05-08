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Отруєння школярів у Черкасах: госпіталізованих стало більше

Вівторок, 8 травня 2018, 17:10

За інформацією Держслужби з надзвичайних ситуацій, через отруєння невідомою речовиною у Черкасах госпіталізували 53 школярів, 2 вчителів.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Станом на 14.30 до лікувальних закладів м. Черкаси госпіталізовано 53 учні та 2 вчителя. З них 11 дітей перебувають в реанімації в стані середньої важкості, решта в задовільному та легкому стані", - повідомили рятувальники.

Місцеве видання vikka.ua повідомляє, що крім учнів Черкаської ЗОШ №8 постраждало також двоє військових із автобату, розташованого поряд.

 

"Їм стало зле, вони втратили свідомість. Зараз перевіряється військова частина, однак поки що жодних результатів перевірок немає", - йдеться в повідомленні.

Школярі і дорослі скаржаться на нудоту, запаморочення та головний біль.

На місці події перебуває прем’єр-міністр Володимир Гройсман та в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

8 травня у Черкасах школярі під час урочистої лінійки почали втрачати свідомість, з отруєнням госпіталізували 51 дитину.

 

За фактом масового отруєння розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 ККУ (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Потерпілі діти - учні 2-7 класів Черкаської 8-ї загальноосвітньої школи. Всього на лінійці перебувало 424 учні.

Українська правда
Теми: дітиДСНСЧеркаси
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