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Гройсман назвав ймовірну причину масового отруєння дітей у Черкасах

Вівторок, 8 травня 2018, 17:18

Діти у Черкасах могли отруїтися через розпилення невідомої речовини.

Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман після засідання у Черкасах оперативного штабу щодо розслідування причин події, передає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Ситуація повністю під контролем. За попередньою версією, відбулося локальне розпилення якоїсь речовини. Правоохоронці працюють", - цитуються слова Гройсмана.

Зазначається, що голова уряду у супроводі голови ДСНС Миколи Чечоткіна та в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун відвідав Черкаську обласну дитячу лікарню, де перебувають школярі, що у вівторок вранці були госпіталізовані через отруєння.

 

Гройсман повідомив також, що ні в повітрі, ні в воді шкідливих речовин не виявлено.

"Але все зробить слідство та лабораторії. Дослідження будуть робитися в тому числі в лабораторіях Києва", - наголосив прем’єр.

"Українська правда" у Threads

Теми: Черкасинадзвичайна подіяГройсмандіти
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