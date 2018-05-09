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Мін'юст РФ відмовився передавати Україні засудженого кримчанина Сайфуллаєва - адвокат

Середа, 9 травня 2018, 00:16
Мін'юст РФ відмовився передавати Україні засудженого кримчанина Сайфуллаєва - адвокат

Міністерство юстиції Росії відмовилось передати Україні засудженого у "севастопольській справі Хізб ут-Тахрір" кримського татарина Ферата Сайфуллаєва.

Про це у Facebook повідомив адвокат Едем Семедляєв, який  отримав від засудженого копію листа з Мін’юсту РФ.

"Ферат надіслав копію листа з Міністерства юстиції РФ, яким йому відмовлено в передачі його в Україну, посилаючись на Конвенцію про передачу засуджених осіб 1983 року.

Однак, вивозячи кримських татар з Криму, для того щоб судити у військових судах, ніхто не керується конвенціями, резолюціями і міжнародними договорами", – підкреслив Семедляєв.

Також він повідомив, що Сайфуллаєву на 6 місяців продовжили перебування у приміщенні камерного типу через нібито погане прибирання камери.

"Ферат пише, що утримання ПКТ (приміщення камерного типу) продовжено на шість місяців за те, що нібито погано прибрався в камері. Все це робиться для того, щоб ізолювати Ферата від інших ув'язнених, щоб зломити його самотністю", – наголосив адвокат.

В МЗС України вимагають звільнити Сайфуллаєва.

Як повідомлялось, 23 грудня 2015 року в окупованому Росією Криму було затримано 4 кримських мусульман, яких звинуватили в участі в ісламській організації "Хізб ут-Тахрір". Справу кримських політв'язнів розглядав Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону. 7 вересня 2016 року їм оголосили вирок.

Севастополець Руслан Зейтуллаев, якого російська влада назвала організатором осередку "Хізб ут-Тахрір", був засуджений до 7 років колонії загального режиму, Ферат Сайфуллаєв, Рустем Ваітов і Нурі Прімов отримали по 5 років виправної колонії також загального режиму.

Теми: Кримкримські татариполітв'язніУкраїнаРосія
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