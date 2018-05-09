Євросоюз розчарований виходом США із ядерної угоди з Іраном – Могеріні

ЄС розчарований рішенням президента США Дональда Трампа про вихід із Спільного всеосяжного плану дій щодо Іранської ядерної програми та сподівається, що Вашингтон перегляне свою позицію.

Про це заявила високий представник ЄС у закордонних справах та політики безпеки Федеріка Могеріні, передає "Укрінформ".

"Європейський Союз розчарований заявою Трампа щодо ядерної угоди з Іраном. Якщо США переглянуть свою позицію, ми це вітатимемо", - наголосила Могеріні.

Вона зазначила, що міжнародні багатосторонні домовленості щодо Іранської ядерної програми є ключовими для безпеки регіону, Європи та усього світу.

"Доки Іран продовжуватиме дотримуватися відповідних зобов’язань, як він це робить, ЄС залишатиметься відданим повній і ефективній імплементації ядерних домовленостей", - підкреслила високий представник ЄС.

Вона також висловила особливе занепокоєння рішенням Трампа ввести нові санкції проти Ірану.

Як повідомлялось, Трамп офіційно оголосив про вихід США із ядерної угоди з Іраном.

Він підкреслив, що в жовтні 2017 року попереджав міжнародне співтовариство про необхідність переглянути цей документ. У цьому контексті Трамп наголосив, що угода лише тимчасово обмежує можливості Тегерана розробляти ядерну зброю.

Після промови глава Білого дому підписав президентський меморандум про початок відновлення "ядерних" санкцій США проти іранського режиму.

"Ми запровадимо найвищий рівень економічних санкцій", - заявив Трамп.

Президент США також заявив, що будь-яка країна, яка допомагатиме Ірану в реалізації ядерної програми, також "може потрапити під санкції Сполучених Штатів".