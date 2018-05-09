Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Євросоюз розчарований виходом США із ядерної угоди з Іраном – Могеріні

Середа, 9 травня 2018, 00:58
ЄС розчарований рішенням президента США Дональда Трампа про вихід із Спільного всеосяжного плану дій щодо Іранської ядерної програми та сподівається, що Вашингтон перегляне свою позицію. 

Про це заявила високий представник ЄС у закордонних справах та політики безпеки Федеріка Могеріні, передає "Укрінформ".

"Європейський Союз розчарований заявою Трампа щодо ядерної угоди з Іраном. Якщо США переглянуть свою позицію, ми це вітатимемо", - наголосила Могеріні.

Вона зазначила, що міжнародні багатосторонні домовленості щодо Іранської ядерної програми є ключовими для безпеки регіону, Європи та усього світу.

"Доки Іран продовжуватиме дотримуватися відповідних зобов’язань, як він це робить, ЄС залишатиметься відданим повній і ефективній імплементації ядерних домовленостей", - підкреслила високий представник ЄС.

Вона також висловила особливе занепокоєння рішенням Трампа ввести нові санкції проти Ірану.

Як повідомлялось, Трамп офіційно оголосив про вихід США із ядерної угоди з Іраном.

Він підкреслив, що в жовтні 2017 року попереджав міжнародне співтовариство про необхідність переглянути цей документ. У цьому контексті Трамп наголосив, що угода лише тимчасово обмежує можливості Тегерана розробляти ядерну зброю.

Після промови глава Білого дому підписав президентський меморандум про початок відновлення "ядерних" санкцій США проти іранського режиму.

"Ми запровадимо найвищий рівень економічних санкцій", - заявив Трамп.

Президент США також заявив, що будь-яка країна, яка допомагатиме Ірану в реалізації ядерної програми, також "може потрапити під санкції Сполучених Штатів".

Теми: СШАІранядерна зброяЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
США
Блінкен: Мета Росії стерти Україну з карти світу давно провалилася
Україна вже звільнила 50% захоплених РФ з лютого 2022 року територій – Блінкен
США поки відмовляються передавати Україні ATACMS – WP
Останні новини
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
Усі новини...
Реклама: