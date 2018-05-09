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Ізраїль завдав удару по Сирії - ЗМІ

Середа, 9 травня 2018, 02:23

Військові Ізраїлю у вівторок, 8 травня, випустили кілька ракет по позиціях сирійської армії біля Дамаска.

Про це заявляють сирійські державні ЗМІ, передає AP.

Сирійське інформаційне агентство SANA повідомляє, що напад стався в сільській місцевості в Кішве, на південь від Дамаску.

Сирійське телебачення інформувало про великі вибухи у цьому районі.

Британська моніторингова місія з прав людини повідомляє, що ціллю ракет були ракетно-пускові установки, які, ймовірно, належали іранській елітній революційній гвардії в Кішве. За її даними, у результаті атаки загинули дев'ять людей. 

Офіційний представник регіонального альянсу, керованого Іраном, який підтримує президента Сирії Башара Асада, на умовах анонімності заявив, що атака була спрямована на позиції сирійської армії. Він повідомив про 2 загиблих.

У Дамаску заявили, що сили ППО Сирії збили обидві ракети, випущені з території Ізраїлю, передає Reuters.

Ізраїль поки не прокоментував інформацію про атаку.

Водночас у Міноборони Ізраїлю повідомили про виявлення незвичайної активності іранських сил у Сирії. У зв'язку з цим в Ізраїлі розгорнули засоби захисту та привели в бойову готовність резервні сили.

Удар нанесено незабаром після заяви президента США Дональда Трампа про вихід з угоди щодо Іранської ядерної програми.

Глава Білого дому також підписав меморандум про початок відновлення "ядерних" санкцій США проти іранського режиму.

Президент США заявив, що будь-яка країна, яка допомагатиме Ірану в реалізації ядерної програми, також "може потрапити під санкції Сполучених Штатів".

Ізраїль підтримав рішення Вашингтона.

"Українська правда" у Threads

Теми: СиріяІзраїльІран
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