У Мінфіні США назвали терміни відновлення санкцій проти Ірану

Санкції США проти Ірану, пов'язані з його ядерною програмою, будуть відновлені поетапно - протягом трьох-шести місяців до рівня, який діяв до підписання Іранської ядерної програми.

Про це йдеться у заяві міністра фінансів США Стівена Мнучина, передає прес-служба відомства.

"Після завершення 90 та 180-денного термінів, дія санкцій знову набере повної чинності", - наголосив міністр.

При цьому зазначається, що сама робота по відновленню обмежень почнеться негайно.

У документі Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) йдеться, що з 6 серпня буде відновлено дію заборони на купівлю доларів урядом Ірану, санкцій проти торгівлі золотом та іншими дорогоцінними металами.

Крім цього, відновлять дію санкцій проти покупки та продажу алюмінію, сталі, вугілля, програмного забезпечення для промислових виробництв, а також обмеження на операції з суверенним боргом Ірану.

Також вступлять в силу санкції проти іранського автопрому.

"З 4 листопада, по закінченню 180-денного терміну, буде відновлено дію санкцій проти судноплавного та суднобудівного сектору, обмеження на нафтові і нафтохімічні транзакції з іранськими державними компаніями та санкції проти іноземних банків за роботу з Центробанком Ірану", - наголосили в Управлінні.

Водночас у Держдепі заявили, що США і союзники "будуть шукати спільне вирішення іранської загрози". Держсекретар Майк Помпео зазначив, що "є загальна зацікавленість у тому, щоб вирішити проблему іранської загрози і не дати Ірану розвивати ядерну зброю".

У Білому домі наголосили, що готові скасувати санкції проти Ірану, якщо Тегеран припинить розробку ядерної зброї і засобів його доставки та "припинить дестабілізацію ситуацію на Близькому Сході і підтримку терористичних організацій".

"Крім припинення розробки ядерної зброї, іранський режим має позбутися міжконтинентальних балістичних ракет, відмовитися від розробки ракет, здатних доставляти ядерну зброю, та не постачати їх іншим сторонам", - йдеться в заяві.

Серед терористичних організацій, фінансову, військову та політичну підтримку яких повинен припинити Іран, в адміністрації Трампа назвали "Хезболлу", "ХАМАС", "Талібан" та "Аль-Каїду".

Також США вимагають, щоб Іран відмовився від поставок зброї бойовикам-хуситам в Ємені і не створював загрозу судноплавству в Перській затоці.

Білий дім наполягає, щоб Тегеран припинив публічно називати своєю метою знищення Ізраїлю, не організовував кібератаки проти США та їх союзників.

Ще однією вимогою, висунутою Тегарану, стала відмова режиму від порушення прав людини на території країни.

Як повідомлялось, Трамп офіційно оголосив про вихід США із ядерної угоди з Іраном.

Глава Білого дому підписав президентський меморандум про початок відновлення "ядерних" санкцій США проти іранського режиму.

Тегеран назвав рішення США "незаконним і таким, що підриває дію міжнародних угод".

Водночас президент Ірану Хасан Роухані заявив про готовність відновити ядерні роботи після переговорів з представниками європейських держав, які підписали ядерну угоду.