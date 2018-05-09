На вул.Івана Мазепи у Києві чоловік намагався прорвати кордон поліції, внаслідок інциденту затримано учасника націоналістичного руху, голову броварського осередку "Моноліт".

Про це 9 травня повідомляють кореспонденти УП з місця події.

Окрім того недалеко від площі Слави правоохоронці затримали чоловіка, який намагався пронести рушницю, повідомив в ефірі "112 Україна" начальник ГУ НП Києва Андрій Крищенко. Також він повідомив про ще двох затриманих, які намагалися використати заборонену символіку.

"До управління поліції доставили двох чоловіків: в одного під час поверхневої перевірки вилучили багнет-ніж, інший – намагався пройти на місце проведення акції поза фільтраційними рамками. Правоохоронці виявили двох жінок із забороненою символікою. Їх доставляють для складання адміністративних матеріалів", - повідомив Крищенко.

За даними 112.ua, було зокрема затримано жінку з георгіївською стрічкою і портретом убитого публіциста Олеся Бузини.

Наразі учасники ходи продовжують збиратися біля метро "Арсенальна", звідки пройдуть маршем "Безсмертний полк". Станом на 10:30 тут зібралося до 1500 людей. Участь у ході беруть нардепи від Оппоблоку Вадим Новинський та Нестор Шуфрич.

За словами Крищенка, в районі метро "Арсенальна" порядок забезпечують близько 2 тис правоохоронців, проводиться поверхнева перевірка, задіяно кінологів і металошукачі.

фото - Євген Руденко, Ельдар Сарахман

Станом на 12:00 учасники акції "Безсмертний полк" поклали квіти до Вічного вогню у парку Слави. Під час заходу лунали пісні "Катюша" та "День Победы", люди подекуди вигукували "Слава радянському народу - переможцю", "Ура", "Фашизм не пройде".



Фоторепортаж про День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що пройшов у Києві, дивіться тут.

