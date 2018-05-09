На Арсенальній намагалися прорвати кордон поліції: є затриманий

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Середа, 9 травня 2018, 10:32

На вул.Івана Мазепи у Києві невідомі намагалися прорвати кордон поліція, внаслідок інциденту затримано учасника націоналістичного руху, голову броварського осередку "Моноліт".

Про це 9 травня повідомляють кореспонденти УП з місця події. 

Наразі учасники ходи продовжують збиратися біля метро "Арсенальна", звідки пройдуть маршем "Безсмертний полк". Станом на 10:30 тут зібралося до 1500 людей. Участь у ході беруть нардепи від Оппоблоку Вадим Новинський та Нестор Шуфрич. 

Окрім того недалеко від площі Слави правоохоронці затримали чоловіка, який намагався пронести рушницю, повідомив в ефірі "112 Україна" начальник ГУ НП Києва Андрій Крищенко.

За словами Крищенка, в районі метро "Арсенальна" порядок забезпечують близько 2 тис правоохоронців, проводиться поверхнева перевірка, задіяно кінологів і металошукачі.

 
 
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фото - Євген Руденко, Ельдар Сарахман 

Теми: Київ поліція
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