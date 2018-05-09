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В МВС уточнили кількість затриманих під час акцій 9 травня

Середа, 9 травня 2018, 12:32

За використання забороненої символіки комуністичного тоталітарного режиму під час акцій з нагоди 9 травня в Україні затримано 7 осіб. 

Про це повідомили у прес-службі МВС України станом на 11:00. 

За даними ГУ НП у Києвіу ході масових заходів затримано 4 осіб з забороненою символікою комуністичного тоталітарного режиму, їх доправлено до Печерського відділу поліції.

Окрім того в управлінні Нацполіції Києва повідомили, що у столиці під час заходів до 9 травня один чоловік 1954 р.н. отримав тілесні ушкодження під час конфлікту. 

"Молодика, який вдарив потерпілого, доставили до управління поліції. Після проведення першочергової перевірки його діям нададуть правову оцінку", - зазначили у поліції.

Раніше столичні поліцейські повідомляли про кількох затриманих у центрі Києва.

Українська правда
Теми: Київполіціясвяткування
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