Турчинов пригрозив розслідуванням і санкціями для е-ЗМІ за "трансляції з ДНР"

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що ініціюватиме розслідування та відповідне запровадження санкцій щодо українських електронних ЗМІ, які 9 травня вели пряму трансляцію "військового параду" з окупованого Донецьку під заголовком "Трансляція з ДНР".

Про це йдеться у заяві Турчинова від 9 травня, повідомляє прес-служба Рада нацбезпеки і оборони України.

За словами Турчинова, з відповідним листом він вже звернувся до СБУ.

"Звернувся з офіційним листом до СБУ щодо розслідування цього правопорушення та внесення електронних ЗМІ, які забезпечували пряму трансляцію "святкування" окупаційних військ Росії в Донецьку, до санкційного списку", - заявив він.

Турчинов зазначив, що в даному випадку можна говорити "про цілком конкретний злочин - популяризацію терористичної організації".

"Адекватна протидія інформаційній агресії - необхідний та важливий елемент захисту нашої країни. ... У цьому випадку не йдеться про свободу слова. Співпраця з терористами, співучасть у терористичній діяльності, популяризація терористичних структур є злочином у будь-якій цивілізованій країні", - зауважив секретар РНБО.

Він нагадав, що у Німеччині та Франції "розробляють та ухвалюють жорсткі законодавчі акти щодо протидії інформаційному тероризму та інформаційним фейкам - у відповідь на російську інформаційну та пропагандистську агресію".

"Зважаючи, що Україна перебуває на передовій у цій війні, нам необхідно негайно імплементувати їх напрацювання та досвід до українського законодавства", - заявив Турчинов.