США запроваджують санкції проти оборонних структур РФ

Держдепартамент США вирішив запровадити санкції проти оборонних структур РФ, Китаю та інших країн через порушення американського законодавства щодо непоширення зброї масового знищення.

Документ внесено на сайт Федерального реєстру США, але буде опубліковано 10 травня.

Загалом санкції запроваджуються стосовно 28 осіб і структур, окрім російських під санкції підпадають оборонні структури Ірану, Північної Кореї, Китаю, а також компанії з Туреччини і Саудівської Аравії.

Згідно з документом, США встановили, що низка іноземців та іноземних організацій займаються діяльністю, яка є підставою для застосування обмежувальних заходів, відповідно до закону про нерозповсюдження зброї масового знищення.

"Закон передбачає покарання іноземних юридичних та фізичних осіб за продаж або придбання у Ірану, Сирії чи Північної Кореї товарів, послуг або технологій, які потенційно можуть зробити внесок у розвиток зброї масового знищення" - йдеться у документі.

З російських структур у чорний список, зокрема, увійшли навчальний центр зенітних ракетних військ в Гатчині, 18-й Центральний науково-дослідний інститут Міністерства оборони РФ в Курську, Конструкторське бюро приладобудування в Тулі, 183-й гвардійський зенітний ракетний полк, Науково-виробничий концерн "БАРЛ", а також Головне управління Генерального штабу (колишнє ГРУ).

Нагадаємо, раніше Конгрес США запропонував запровадити санкції стосовно постачальників російського ОПК. Йдеться про ланцюжок поставок в областях ОПК, пов'язаних з розробкою або виробництвом основного військового обладнання.

Санкції також можуть бути застосовані проти урядів держав, які купують подібне озброєння у російської сторони.

Європейська правда