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Конгрес США запропонував санкції щодо постачальників російського ОПК

Вівторок, 8 травня 2018, 06:57

Конгрес США запропонував запровадити санкції стосовно постачальників російського ОПК.

З такою ініціативою виступив комітет Палати представників у справах озброєнь, на сайті якого був опублікований законопроект про оборонний бюджет США на 2019 рік, пише DW.com.

Автори законопроекту пропонують наділити президента США повноваженнями щодо запровадження санкцій щодо осіб, які надають підтримку оборонній промисловості Росії.

Зокрема, йдеться про ланцюжок поставок в областях ОПК, пов'язаних з розробкою або виробництвом основного військового обладнання. Крім того, санкції можуть бути застосовані проти урядів держав, які купують подібне озброєння у російської сторони, відзначається в документі.

При цьому творці законопроекту пропонують поправки в розділ 231 закону "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" (CAATSA).

Пропоновані нововведення дозволять президенту відстрочити введення обмежувальних заходів на 180 днів, якщо особи, що закуповують у РФ озброєння, підтвердять свою діяльність в інтересах національної безпеки США.

Санкції також можуть бути відкладені в разі демонстрації кроків щодо зниження залежності від російського оборонного сектора, наголошується в запропонованих змінах.

Як повідомлялося, Туреччина має намір придбати російські системи С-400 на 2,5 млрд доларів.

Ця угода викликала занепокоєння на Заході, оскільки Туреччина є членом НАТО, а системи протиповітряної зброї не можуть бути інтегровані в оборону Альянсу.

У зв'язку з цим державний секретар США Майк Помпео застеріг свого турецького колегу щодо придбання російської ракетної системи "земля-повітря". Він заявив, що Анкара може зіткнутися з санкціями в разі покупки С-400.

Туреччина відкинула застереження США.

Теми: санкціїРосіяСША
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