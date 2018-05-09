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Волкер: на Донбасі нема причин для бойових дій, крім російських військ

Середа, 9 травня 2018, 19:40
Волкер: на Донбасі нема причин для бойових дій, крім російських військ

Спецпредставник США у справах України Курт Волкер переконаний, що на Донбасі немає внутрішнього конфлікту.

Про це він сказав в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Немає ніякого внутрішнього конфлікту, немає підстав для громадянської війни, немає ніяких причин для бойових дій, крім присутності російських військ", - вважає він.

Відповідаючи на питання, чи є реальний шанс покінчити з війною за нинішніх обставин, Волкер сказав: "Думаю, так, якщо президент Путін захоче. Вважаю, що рішення за Росією".

"Якщо ми домовимося щодо резолюції, особливо стосовно мандату миротворчої місії ООН, яка забезпечить зони безпеки, ми дійсно отримаємо можливість покласти край конфлікту. Така можливість є, але вона вимагає бажання Росії діяти подібним чином", - вважає спецпредставник США.

Говорячи про ефективність санкцій проти Росії через агресію на Сході України, Волкер констатував, що за 4 роки санкцій Росія так і не покинула Україну, однак вона не просунулася далі і "не отримує ніяких нових дивідендів з нинішньої ситуації".

"Саме тому необхідно визначити умови, які влаштують усі сторони, будуть враховувати інтереси і Росії, і України, і Заходу. Давайте вже вирішимо це питання, яке нічого доброго нікому не приносить і нікуди не рухається. Треба просто все закінчити", - сказав він.

Українська правда
Теми: СШАРосіяДонбас
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