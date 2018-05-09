"Шахтар" виграв Кубок України, обігравши "Динамо"

Донецький "Шахтар" виграв Кубок України з футболу.

У фіналі, що проходив у Дніпрі, "гірники" з рахунком 2:0 здолали київське "Динамо".

Протягом усього матчу "Шахтар" мав перевагу, хоча перший тайм закінчився з рахунком 0:0.

На старті другого тайму донецька команда вийшла вперед. На 47-й хвилині після пасу Бутка з правого флангу Феррейра замкнув передачу на штанзі - 1:0.

На 61-й хвилині "Шахтар" забив другий гол. Ракицький зі штрафного з метрів 23-х пробив повз стінку і Бойка - 2:0.

"Динамо" мало кілька нагод зрівняти рахунок. Удар з десяти метрів Вербича парирував П`ятов, а удар Мбокані з близької відстані прийшовся вище воріт.

Микола Аврамчук, для УП