Матір екс-регіоналки Бережної облили зеленкою

Олену Бережну, матір загиблої екс-нардепа від Партії Регіонів Ірини Бережної, облили зеленкою.

Про це вона повідомила в ефірі телеканалу NewsOne.

"Вісім осіб-відморозків почали блокувати мою квартиру, тарабанити, стукати", – розповіла Бережна.

За її словами, вони представлялись "патріотами України".

Також мати колишньої регіоналки розповіла, що поліція нібито приїжджала три рази, але "ніяких заходів реагування не вживала".

"Я тільки двері відкрила, для того, щоб поспілкуватися з поліцейським, в присутності працівника поліції мене повністю облили зеленкою", – розповіла жінка.

Крім того, Бережна додала, що невідомі "залили навіть частину квартири зеленкою".

Після цього вона знову викликала патрульних, які, за її словами, теж залишаються бездіяльними.

Мати екс-нардепа заявила, що "народ вже не боїться", та пообіцяла залучити міжнародні організації, зокрема ООН та ОБСЄ.

Раніше повідомлялось, що Олена Бережна брала участь в акції "Безсмертний полк" в Києві.

Її дочка, Ірина Бережна, була депутатом 6 і 7 скликань Верховної Ради від Партії регіонів, входила до комітету з питань правосуддя.

В серпні 2017 року вона загинула в ДТП.