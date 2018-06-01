Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Матір екс-регіоналки Бережної облили зеленкою

П'ятниця, 1 червня 2018, 15:19
Матір екс-регіоналки Бережної облили зеленкою

Олену Бережну, матір загиблої екс-нардепа від Партії Регіонів Ірини Бережної, облили зеленкою.

Про це вона повідомила в ефірі телеканалу NewsOne.

"Вісім осіб-відморозків почали блокувати мою квартиру, тарабанити, стукати", – розповіла Бережна.

За її словами, вони представлялись "патріотами України".

Також мати колишньої регіоналки розповіла, що поліція нібито приїжджала три рази, але "ніяких заходів реагування не вживала".

"Я тільки двері відкрила, для того, щоб поспілкуватися з поліцейським, в присутності працівника поліції мене повністю облили зеленкою", – розповіла жінка.

Крім того, Бережна додала, що невідомі "залили навіть частину квартири зеленкою".

Після цього вона знову викликала патрульних, які, за її словами, теж залишаються бездіяльними.

Мати екс-нардепа заявила, що "народ вже не боїться", та пообіцяла залучити міжнародні організації, зокрема ООН та ОБСЄ.

Раніше повідомлялось, що Олена Бережна брала участь в акції "Безсмертний полк" в Києві.

Її дочка, Ірина Бережна, була депутатом 6 і 7 скликань Верховної Ради від Партії регіонів, входила до комітету з питань правосуддя.

В серпні 2017 року вона загинула в ДТП.

Українська правда
Теми: Київ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Київ
З третього поверху будинку під Києвом випала 4-річна дівчинка
Пасажир автівки, що в’їхала в колонку АЗС у Києві, помер у лікарні
Мінкульт погодив передання будинку Сікорського громаді Києва
Останні новини
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
Усі новини...
Реклама: