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Менше 1% українців назвали судову реформу цілком успішною – опитування

П'ятниця, 1 червня 2018, 15:46

73% громадян вважають хід судової реформи в Україні неуспішним, причому 43% вважають її цілковито провальною.

Про це свідчать результати опитування населення України, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Як успішну, кажуть дослідники, цю реформу оцінили лише 10%.

 

За їхніми даними, негативні оцінки переважають й щодо успіхів в очищенні суддівського корпусу від недоброчесних суддів.

"43% громадян зовсім не бачать успіхів у цій справі, а 30% відзначають наявність лише поодиноких успішних випадків", - зазначається в повідомленні.

 

Опитування проводили з 19 по 25 травня в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Повідомляється, що фінансувало опитування Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Як повідомлялося, це ж дослідження показало, що лише 5% українців готові довірити створення антикорупційного суду представникам президента Петра Порошенка.

"Українська правда" у Threads

Теми: судреформиопитування
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