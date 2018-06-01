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Політв'язень Балух у важкому стані - ЗМІ

П'ятниця, 1 червня 2018, 16:55

Український активіст Володимир Балух, який 19 березня оголосив безстрокове голодування в СІЗО Сімферополя, знаходиться у важкому стані.

Про це 1 червня сказав архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент, передають Крим.Реалії.

"Стан Володимира важкий. Як себе людина може відчувати через стільки днів голодування? Володимир перебуває у фізичному виснаженні. У нього немає сил. Під час судового засідання (31 травня - ред.) він постійно пив воду", - сказав Климент.

31 травня, за словами адвоката Дмитра Дінзе, в підконтрольному Кремлю суді, сторона звинувачення закінчила надавати "докази провини Балуха".

15 травня в "Роздольненському районному суді" окупованого Криму допитали свідків обвинувачення у сфабрикованій кримінальній справі проти Балуха.

Також Балух написав лист українцям, в якому розповів, чому вирішив почати голодування, а також про те, як йому доводиться терпіти фізичні і моральні знущання з боку співробітників кримського СІЗО.

ФСБ Росії затримала Балуха в грудні 2016 року під приводом того, що на горищі його будинку знайшли 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники заявляли, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію: в його дворі майорів прапор України.

Однак "суд" в анексованому Росією Криму визнав Балуха винним в зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4,6 тисячі гривень).

Проти Балуха порушили ще одну справу за заявою начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченко про нібито побиття. Сам Балух та його захист заявляли, що це Ткаченко напав на нього.

19 березня Роздольненський райсуд обрав для Балуха запобіжний захід у цій справі у вигляді утримання під вартою до 19 червня 2018 року.

Балух голодує з 19 березня і відмовляється припиняти голодування.

Українська правда
Теми: політв'язніКримсуд
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