У "суді" Криму допитали свідків у справі Балуха. Він написав листа

В "Роздольненському районному суді" окупованого Криму допитали свідків обвинувачення у сфабрикованій кримінальній справі проти українського активіста Володимира Балуха.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група в Facebook.

Зазначається, що Балух, який понад 55 днів тому оголосив голодування, був присутній на засіданні.

За даними організації, він сильно схуд, але тримається бадьоро.

"Підтримати українського патріота прийшли небайдужі кримчани, в тому числі глава Кримської єпархії Української православної церкви Київського патріархату архієпископ Климент", - сказано в повідомленні.

У правозахисній групі додають, що в суді допитали свідка обвинувачення, співробітника Роздольненського ІТТ майора Сейрана Мамбетова, який заявив, що сам нічого не бачив, але чув розмову на підвищених тонах.

А також іншого співробітника ІТТ Михайла Шубіна, за словами якого, Балух нібито напав на Ткаченка.

Також в ході судового засідання були допитані: заступник начальника ІТТ Дмитро Каркунов, черговий ІТТ Сергій Тішин і технік Олександр Коновалов, який вилучав записи з камер відеоспостереження.

Наступне судове засідання призначене на 16 травня об 11.00.

Сам Балух написав листа українцям, в якому розповів, чому вирішив почати голодування, а також про те, як йому доводиться терпіти фізичні і моральні знущання з боку співробітників кримського СІЗО.

За його словами, він жодного разу, за весь час перебування в полоні, не вживав тюремної "баланди" і добровільно не зробить цього за жодних обставин.

"14 березня цього року, коли черговий наскрізь брехливий вирок у сфабрикованій проти мене справи набув "силу", я ухвалив рішення оголосити протестне голодування, як прояв свого особистого презирства до окупаційного режиму і їх жалюгідних потуг у будь що позбавити волі всіх незгодних з їхньою ординсько-фсбешною "ідеологією" людиноненависництва", - написав політв'язень.

Він зазначив, що 15 березня подав свою заяву на ім'я начальника СІЗО №1 м.Сімферополя з вимогою забезпечити належні умови для можливості здійснення свого права.

Однак тільки з 19 березня, після моральних знущань, крадіжки особистих речей і побоїв з боку працівників СІЗО, йому вдалося домогтися офіційного визнання свого протесту з переведенням в окрему камеру.

"І провокації, і моральний тиск з метою дискредитувати мене і мій протест з тих пір тільки посилилися", - додав Балух.

Він уточнив, що на 25 день голодування після консультації з Архієпископом Кримським Климентом, щоб виключити ймовірність насильницького годування і несанкціонованого застосування медичних засобів життєзабезпечення організму, а також, щоб не завдавати непоправного горя своїм рідним, став вживати дві склянки вівсяного киселю, 50-70 г сухарів з чорного хліба і чай з медом.

"Тільки Богу відомо, скільки ще триватиме це балансування на нульовій позначці, але в даний час до інших методів викриття сутності процесів, що відбуваються в окупованому Московією українському Криму, я не маю доступу", - підсумував Балух.

Він висловив надію на розуміння.

Раніше експерт Кримської правозахисної групи Володимир Чекригін повідомив, що співробітники сімферопольського СІЗО погрожують Балуху розправою.

ФСБ Росії затримала Балуха в грудні 2016 року під приводом того, що на горищі його будинку знайшли 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники заявляли, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію: в його дворі майорів прапор України.

Однак "суд" в анексованому Росією Криму визнав Балуха винним в зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4,6 тисячі гривень).

Проти Балуха порушили ще одну справу за заявою начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченко про нібито побиття. Сам Балух та його захист заявляли, що це Ткаченко напав на нього.

19 березня Роздольненський райсуд обрав для Балуха запобіжний захід у цій справі у вигляді утримання під вартою до 19 червня 2018 року.

Балух голодує з 19 березня і відмовляється припиняти голодування.