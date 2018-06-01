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Світоліна вилетіла з турніру Roland Garros

П'ятниця, 1 червня 2018, 17:31
Світоліна вилетіла з турніру Roland Garros

Українська тенісистка Еліна Світоліна вилетіла з тенісного турніру Roland Garros у Франції.

Про це повідомляє Twitter турніру.

"Несподіванка! Четверта ракетка світу серед жінок залишає турнір. Еліна Світоліна поступилася у двох сетах румунці Міхаелі Бузернеску  – 6:3, 7:5", - прокоментували в Roland Garros.

Зазначимо, що за даними жіночої тенісної асоціації Світоліна четверта ракетка світу, в той час як її суперниця Бузернеску - тридцять третя.

Проте у Roland Garros серед українок залишилися Леся Цуренко. 2 червня вона зіграє з 18-ю ракеткою світу, словачкою Магдаленою Рибариковою.

Цуренко наразі 39-а у світовому рейтингу.

20 травня Світоліна виграла престижний тенісний турнір WTA "Premier 5" у Римі з призовим фондом $3,3 млн.

У фінальному матчі українка у двох сетах здолала першу ракетку світу румунку Сімону Халеп.

Українська правда
Теми: спортФранція
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