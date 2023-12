Еліна Світоліна виграла престижний тенісний турнір WTA "Premier 5" у Римі з призовим фондом $3,3 млн.

У фінальному матчі українка у двох сетах здолала першу ракетку світу румунку Сімону Халеп.

У першому сеті Світоліна просто "не помітила" суперницю на корті, вигравши партію 6:0, на що їй знадобилось лише 19 хвилин.

Свою першу подачу румунка змогла взяти тільки через 25 хвилин після початку поєдинку. Але вже в третьому геймі Світоліна зробила брейк і повела в рахунку.

До кінця сету тенісистки по черзі брали свої подачі, що зрештою привело Еліну до перемоги – 6:4.

Таким чином Світоліна захистила свій титул у Римі: минулого року українка також виграла цей турнір. Тоді у фіналі українка так само переграла Халеп.

.@ElinaSvitolina retains the @InteBNLdItalia 🏆!



Defeats Simona Halep 6-0, 6-4 for her third title win of the season! pic.twitter.com/OY2Gy7zJ91