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Світоліна виграла турнір WTA у Римі, обігравши першу ракетку світу

Неділя, 20 травня 2018, 15:43
Світоліна виграла турнір WTA у Римі, обігравши першу ракетку світу

Еліна Світоліна виграла престижний тенісний турнір WTA "Premier 5" у Римі з призовим фондом $3,3 млн.

У фінальному матчі українка у двох сетах здолала першу ракетку світу румунку Сімону Халеп.

У першому сеті Світоліна просто "не помітила" суперницю на корті, вигравши партію 6:0, на що їй знадобилось лише 19 хвилин.

Свою першу подачу румунка змогла взяти тільки через 25 хвилин після початку поєдинку. Але вже в третьому геймі Світоліна зробила брейк і повела в рахунку.

До кінця сету тенісистки по черзі брали свої подачі, що зрештою привело Еліну до перемоги – 6:4.

Таким чином Світоліна захистила свій титул у Римі: минулого року українка також виграла цей турнір. Тоді у фіналі українка так само переграла Халеп.

Євген Будерацький

"Українська правда" у Threads

Теми: спорт
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