Світоліна виграла турнір WTA, обігравши першу ракетку світу
Еліна Світоліна виграла престижний тенісний турнір WTA "Premier 5" у Римі з призовим фондом $3,3 млн.
У фінальному матчі українка у двох сетах здолала першу ракетку світу румунку Сімону Халеп.
У першому сеті Світоліна просто "не помітила" суперницю на корті, вигравши партію 6:0, на що їй знадобилось лише 19 хвилин.
Свою першу подачу румунка змогла взяти тільки через 25 хвилин після початку поєдинку. Але вже в третьому геймі Світоліна зробила брейк і повела в рахунку.
До кінця сету тенісистки по черзі брали свої подачі, що зрештою привело Еліну до перемоги – 6:4.
Таким чином Світоліна захистила свій титул у Римі: минулого року українка також виграла цей турнір. Тоді у фіналі українка так само переграла Халеп.
.@ElinaSvitolina retains the @InteBNLdItalia 🏆!— WTA (@WTA) May 20, 2018
Defeats Simona Halep 6-0, 6-4 for her third title win of the season! pic.twitter.com/OY2Gy7zJ91