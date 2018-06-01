Порошенко за рухомим майном поступився депутату від БПП

За обсягом рухомого майна серед депутатів Верховної Ради лідирує член фракції БПП Дмитро Голубов.



Такий висновок зробила Liga.net на підставі даних з e-декларацій чиновників за 2017 рік, перевівши все рухоме майно (включаючи майно членів сім'ї) за курсом у гривні і підсумувавши.



Цей депутат випереджає за рухомим майном навіть президента Петра Порошенка.

Гроші чиновників у графіках Ліга

Хоча в інших видах статків рейтинг виглядає інакше.



Наприклад, найбільше надходжень задекларував за минулий рік депутат Зорянської сільради Харківської області Олександр Плювако, тоді як за кількістю нерухомості і землі явно виражених лідерів немає.

Надходження до можновладців за 2017 рік Декларації, "Ліга"

Дмитро Голубов задекларував активів на 2 млрд грн (включаючи готівку), а грошові надходження депутата і його сім'ї за минулий рік склали 246 тисяч грн. Також нардеп і його близькі володіють нерухомістю загальною площею 63 кв. м.



На другому місці за рухомим майном серед нардепів – представник "Народного фронту" Ігор Котвіцький, у якого в декларації майже 800 млн грн рухомого майна, 195,8 млн грн доходу за рік і 2 тисячі кв м нерухомості.



Третю позицію посідає співголова групи "Відродження" Віталій Хомутинник, який задекларував 555,3 млн грн активів, близько 150 млн грн надходжень у 2017-му і 1 тисячу кв м нерухомого майна.



Далі "десятка" виглядає так: В'ячеслав Богуслаєв (Воля народу) – близько 552,4 млн грн, Юрій Дерев'янко (позафракційний) – 444,9 млн грн, Ярослав Дубневич (БПП) – 314 млн грн, Максим Микитась (Воля народу) – 295,3 млн грн, В'ячеслав Костянтиновський (позафракційний) – 281,3 млн грн, Гліб Загорій (БПП) - 254,2 млн грн, Олександр Супруненко (Воля народу) – 248,2 млн грн.

В Адміністрації президента лідирує Петро Порошенко. Він задекларував на себе і сім'ю 822,2 млн грн активів (включаючи готівку), 16,9 млн грн доходів за минулий рік, 6 га землі і 4525 кв м нерухомості.



На другому місці – заступник голови АП Олексій Філатов, у якого в декларації 58,1 млн грн рухомого майна, 354,6 млн грн доходів за 2017-й і 204 кв м нерухомості.



Третю позицію займає заступник голови АП Дмитро Шимків, який задекларував 19,7 млн ​​грн активів, 5,5 млн грн доходів за рік і 659 кв м нерухомості.



За ними йдуть: керівник Головного департаменту Держпротоколу та церемоніалу АП Ярослав Мельник – 17,5 млн грн; перший заступник голови АП Віталій Ковальчук – 16,2; головний консультант АП Валентина Близнюк – 15,7; радник президента Руслан Демченко – 10,4; керівник Головного департаменту регіональної та кадрової політики АП Наталія Анненкова – 10,4.

У Кабінеті міністрів за вартістю рухомого майна лідер – голова МВС Арсен Аваков. Він задекларував на себе і сім'ю 122,5 млн грн активів (включаючи готівкові), 58,6 млн грн доходів за минулий рік і 862 кв м нерухомості.



На другому місці – в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, у якої в декларації 118,5 млн грн рухомого майна, 357 тисяч грн доходів за 2017-й і 129 кв. м нерухомості.



Третю позицію посідає міністр юстиції Павло Петренко, який задекларував 46 млн грн активів, 4,4 млн доходів за рік, 3 га землі і 211 кв. м нерухомості.



Далі топ-10 виглядає так: міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик – 37,9 млн грн; перший заступник міністра юстиції Наталія Бернацька – 37,4; перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк – 30,9; заступник міністра юстиції Денис Чернишов – 27; держсекретар Мін'юсту Анна Буяджі (Онищенко) – 18,5; держсекретар Мінагрополітики Владислав Андронов – 17; заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе – 16,7.



Серед представників місцевої влади найбагатший за рухомим майном голова Миколаївської обласної держадміністрації Олексій Савченко. Він і члени його сім'ї задекларували майже 657 млн ​​грн, його грошові надходження за 2017 рік склали близько 5 млн грн, вони володіють 5 га землі і 186 кв м нерухомості.



На другому місці – депутат Харківської міськради Олександр Давтян. Рухоме майно – 600 млн грн, доходи – 2,2 млн грн, у власності родини – нерухомість площею 2 тис кв м і 1 га землі.



Третє місце рейтингу займає мер Києва Віталій Кличко, який задекларував рухоме майно на суму майже 303 млн грн. Він і члени його сім'ї отримали 5 млн грн доходу, землі в їхній власності немає. У Кличка також задекларована 1 тис кв м нерухомості.

Далі "десятка" така: депутат Київської міськради Костянтин Яловий – 295 млн грн; депутат Одеської облради Олег Кутателадзе – 279; депутат Житомирської облради Анжеліка Лабунська – 242; заступник мера Київської міськадміністрації Дмитро Давтян – 207; депутат Харківської облради Ігор Аріх – 158; заступник мера Миколаєва Олександр Садиков – 152; заступник голови Харківської облради Володимир Скоробогач – 120.