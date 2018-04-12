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У справі Волошина допитали Савченка і ключових свідків

Четвер, 12 квітня 2018, 12:36

У справі самогубства в.о. голови Миколаївського аеропорту Владислава Волошина допитали голову Миколаївської ОДА Олексія Савченка, одну із співробітниць Миколаївського аеропорту, а також чоловіка, якому Волошин писав про суїцид.

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар поліції Миколаївської області Олена Бережна.

"Уже допитали Савченка, а також одну із співробітниць Миколаївського аеропорту Коротич і Максима Карпіна (ймовірно, з ним Волошин переписувався і говорив про намір покінчити життя самогубством - УП)", - відповіла Бережна.

За словами Бережної, у справі досі не змінили підслідність, не дивлячись на звернення керівництва поліції Миколаївщини про передачу справи до Головного слідчого управління або інших територіальних підрозділів.

"На відповідну заяву досі не було відповіді, тому підслідність не змінили", - повідомила Бережна.

За її словами, слідство досі розглядає шість версій самогубства.

"Шість версій наразі залишаються, коли будуть проведені всі експертизи, тоді лише якісь версії будуть або підтверджені, або спростовані", - сказала Бережна.

Речниця пояснила, що досі триває психолого-психіатрична посмертна експертиза Волошина. Її результати будуть в кінці квітня на початку травня і тільки після того можна буде говорити про якісь версії.

Наразі по даній справі і далі проходять допити.

Як відомо, 18 березня у Миколаєві вчинив самогубство 29-річний в.о. директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" Владислав Волошин.

Він не залишив передсмертної записки і не повідомив медикам "швидкої" причини свого вчинку, хоча на момент їх приїзду був живим. Але є переписка з телефону Волошина, де він згадував своє призначення, перевірку в аеропорту і заявляв про намір вчинити самогубство.

Ймовірно, саме з Карпіним він і переписувався.

В повідомленнях Волошина також згадується і губернатор Савченко, сумнівні тендери, перевірка НАБУ реконструкції летовища, документи від ОДА.

Савченко свою причетність до смерті Волошина заперечував.

Співробітниця "Миколаївського аеропорту" Аліна Коротич заявила, що на Волошина тиснули посадовці облдержадміністрації на чолі з губернатором.

Альона Мазуренко, УП

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Теми: МиколаївСавченко Олексійаеропорт
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