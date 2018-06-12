В уряді розповіли подробиці доказів України проти Росії в Суді ООН

Україна у вівторок, 12 червня, подала до Міжнародного Суду ООН в Гаазі докази про порушення міжнародного права Росією.

Про це повідомила заступник міністра закордонних справ України Лана Зеркаль на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда"

"12 червня, у святковий для росіян день, Україна подає Меморандум у справі щодо застосування Міжнародної конвенції про заборону фінансування тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації", - повідомила заступниця міністра.

За словами Зеркаль, Меморандум є основним елементом письмової частини судового провадження в Суді ООН.

"У ньому зібрано факти, на яких базується позов України, та викладено наші правові аргументи. Варто також підкреслити, що після завершення письмової частини провадження, жоден новий документ не може поданий на розгляд Суду без згоди сторін. Відтак – після подання Меморандуму – подальша дискусія сторін буде базуватися на критиці і захисті того, що наведено в Меморандумі", - пояснила Зеркаль.

Україна наполягає, що Росія має понести відповідальність як держава за порушення вимог Конвенції щодо запобігання фінансування тероризму через постачання зброї та координацію вчинення злочинних актів незаконними збройними формуваннями на території України з 2014 року.

Також Росія, в порушення законів окупації, яка сама по собі є направомірною, застосовує своє законодавство з метою дискримінації кримських татар і українців у Криму.

Меморандум складається з 29 томів і містить більше 17 500 сторінок свідчень, документів та інших доказів у справі. Зеркаль наголошує, що зазвичай меморандуми у справах, які розглядає Суд ООН, є істотно меншими за обсягом.

За словами Зеркаль, "російська гра у приховування правди, яка навіть отримала термін "plausible deniability", покладає на нас додатковий тягар доведення очевидного – дії Росії спрямовані на тероризування і залякування людей на Донбасі і в Криму. Тому нам і довелося надзвичайно ретельно підійти до рівня доведеності фактів, на яких базується наш позов".

Після подання Меморандуму Росія отримає право подати свої заперечення щодо наявності юрисдикції в Суду розглядати цю справу. Росія скористається цим правом і через три місяці Україна отримає заперечення.

З огляду на існуючу практику, розгляд питання щодо юрисдикції займе близько півтора роки, після чого триватиме письмова і усна стадія розгляду справи. "Загалом, все займе ще кілька років", - підсумувала заступниця міністра.

Нагадаємо, у квітні 2017 року Міжнародний суд ООН виніс проміжне рішення у справі "Україна проти Росії", визнавши, що має юрисдикцію prima facie для розгляду цієї справи.

У червні 2017 року Міжнародний суд ООН підтвердив графік подальшого розглядузвинувачень щодо порушення з боку Росії двох конвенції ООН, згідно з яким Україна має рік для подання документів про дії російської сторони.

Суд призначив 12 червня 2018 року і 12 липня 2019 року як відповідні терміни для подачі меморандуму Україною та контрмеморандуму Російською Федерацією.