Трамп хоче, щоб "його люди" слухали його, як у КНДР слухають Кім Чен Ина

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П'ятниця, 15 червня 2018, 16:44

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, аби "його люди" слухали його так само, як у Північній Кореї слухають Кім Чен Ина.

Про це повідомляє The Hill.

"Він очолює свою країну. Я маю на увазі, що він є сильним лідером", - сказав Трамп у коментарі "Fox & Friends" на північній галявині Білого дому.

"Не дозвольте нікому думати по-іншому. Він говорить і його люди сидять та уважно слухають. Я хочу, щоб мої люди робили те саме", - сказав Дональд Трамп.

Достеменно не зрозуміло, що Трамп мав на увазі під словосполученнями "мої люди" та "його люди". Фрази можуть стосуватися як усього народу США чи Північної Кореї, так і людей, які безпосередньо підпорядковуються обом лідерам.

Європейська правда

Теми: Трамп США
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