Кіберполіція накрила мережу фейкових криптообмінників

Кіберполіція викрила онлайн-шахраїв, які створили мережу фейкових веб-обмінників з конвертації криптовалют.

Про це повідомили у Департаменті кіберполіції Нацполіції України.

За даними правоохоронців, злочинна група складалася з 4 осіб: зловмисники створили власну CMS-систему керування контентом сайтів-обмінників, створені веб-ресурси імітували легальну діяльність веб-обмінників з різнонаправленої конвертації криптовалют та отримували фіктивні позитивні рейтингові відгуки.

"Потерпілі переводили гроші на електронні гаманці, зареєстровані на підроблені документи іноземних громадян. Після зарахування коштів зловмисники припиняли роботу веб-обмінника, натомість відкривали новий шахрайський веб-ресурс", - повідомили у поліції.

Сайти, які використовували зловмисники:

moneycraft/./info, wowex/./online, swapex/./net, myexchanger/./lv, iconvex/./net, likechange/./biz.

"Перелік сайтів не є вичерпним, тож працівники кіберполіції звертаються до громадян із проханням повідомити про подібні випадки до Поліського управління кіберполіції за адресою: м.Рівне вулиця Миколи Хвильового, 2, або електронною поштою", - йдеться у повідомленні.

За інформацією про діяльність шахраїв поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК (шахрайство).

У його межах працівники кіберполіції провели комплекс оперативних заходів, за результатами яких встановили осіб, причетних до даного злочину. Ними виявилися мешканці міста Дніпра від 20 до 26 років.

"Працівники Поліського та Придніпровського управлінь Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими поліції Рівненщини провели санкціоновані обшуки за місцем проживання фігурантів. Правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі, банківські картки та мобільні телефони, які використовували шахраї", - зазначили у поліції.

Трьом учасникам злочинної групи оголошено про підозру у вчиненні шести епізодів шахрайської діяльності. Вилучену техніку направлено на проведення усіх необхідних експертиз.