Кравчук розповів, як США погрожували Україні санкціями

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Понеділок, 18 червня 2018, 11:13

На початку 90-х Сполучені Штати погрожували Україні блокадою, якщо та не приєднається до Будапештського меморандуму про ядерне роззброєння.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів перший президент України Леонід Кравчук.

"Вони не просто приїхали, а вимагали. Вони сказали: "Якщо ви не виконаєте завдання вивести боєголовки з України, почнеться не просто тиск, а блокада України" … Ми були б ізольовані. Санкції, блокада – це було прямо сказано", - повідомив він.

За словами Кравчука, до санкцій готова була долучитися і Європа.

Він розповів, що головними на тих переговорах були тодішні президент США Білл Клінтон та віце-президент Альберт Ґор.

"Я зустрічався і з тим, і з тим. Вони заявляли, що Україна повинна скласти ядерну зброю. Чому? Тому що цю зброю на нашу територію поставив Радянський Союз", - каже він.

Екс-президент зазначив, що було ще дві причини, чому Америка вимагала ядерного роззброєння від України: Київ не мав змоги замінити ядерні боєголовки, адже вони були виготовлені в Росії, і з 1998 року ця зброя ставала небезпечною, крім того, всі ті ракети були спрямовані на США.

За словами Кравчука, Будапештський меморандум – корисний документ, але в ньому не прописаний механізм застосування.

"Там все правильно написано. Тільки немає головного – як його застосувати, виконувати", - наголосив перший президент України.

Будапештський меморандум був укладений між Україною, Росією, Британією та США в 1994 році. Від Києва його підписав другий президент Леонід Кучма.

Повний текст інтерв'ю читайте за посиланням: Леонід Кравчук: Путіну треба сісти з Порошенком за стіл переговорів

Українська правда
Теми: Кравчук США санкції
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