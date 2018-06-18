У Харкові 13-річна дівчина отруїлася пігулками для схуднення
Понеділок, 18 червня 2018, 17:40
Правоохоронці у Харкові встановлюють обставини отруєння 13-річної дівчинки препаратами для схуднення.
Про це повідомляє прес-служба поліції.
"Попередньо встановлено, що 13-річна дівчинка за місцем мешкання випила пігулки з метою схуднення", - зазначили в поліції.
Після прийому засобів їй стало зле і її у тяжкому стані доставили до реанімації Харківської обласної дитячої клінічної лікарні.
Наразі медики оцінюють стан її здоров’я як задовільний.
Подію внесли до журналу єдиного реєстру заяв та повідомлень.
Українська правда