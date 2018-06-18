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У Харкові 13-річна дівчина отруїлася пігулками для схуднення

Понеділок, 18 червня 2018, 17:40

Правоохоронці у Харкові встановлюють обставини отруєння 13-річної дівчинки препаратами для схуднення.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

"Попередньо встановлено, що 13-річна дівчинка за місцем мешкання випила пігулки з метою схуднення", - зазначили в поліції.

Після прийому засобів їй стало зле і її у тяжкому стані доставили до реанімації Харківської обласної дитячої клінічної лікарні.

Наразі медики оцінюють стан її здоров’я як задовільний.

Подію внесли до журналу єдиного реєстру заяв та повідомлень.

Українська правда
Теми: поліціяХарківдіти
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