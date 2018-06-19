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Синоптики прогнозують аномальну для червня спеку

Вівторок, 19 червня 2018, 13:58

Найближчої доби погоду в Україні буде визначати суха і спекотна повітряна маса з температурою вище кліматичної норми для цього періоду.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє у вівторок "Інтерфакс-Україна".

Так 20 червня очікується погода без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°, вдень 25-30°, в південних і східних областях 31-35°; в Карпатах вночі 8-13, вдень 19-24°.

У Києві в середу – без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 27-29°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в столиці 20 червня найвища температура вдень була +32,8 у 1975 році, найнижча вночі +6,1 в 1978 році.

21 червня – в Україні без опадів, лише вдень у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі 14-19°, на узбережжі морів до 23°; днем 27-32°, у південних і східних областях до 35°.

У Києві в четвер – без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень близько 30°.

20-21 червня в південних, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

19 червня о 9 годин температура води в Чорному і Азовському морях була 22-25°; в Дніпрі біля Києва 24°.

Теми: погода
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