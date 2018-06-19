Більше половини українців не планують відпочивати

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Вівторок, 19 червня 2018, 15:20

64% українців не планують відпочивати, кількість тих, хто не має можливості кудись поїхати, складає 22%.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Зазначається, що кількість тих, хто не поїде відпочивати, обернено пропорційна рівню фінансової забезпеченості: чим нижчий дохід, тим більше тих, хто не поїде відпочивати та навпаки.

Тих, хто планує їхати за кордон найбільше серед тих, хто може дозволити собі купувати коштовні речі (16%). 

 
 

Дослідження тривало з 18 по 30 травня. Методом особистого інтерв'ю було опитано 2025 респондентів, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. 

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Українська правда

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Теми: опитування
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