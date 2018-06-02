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ООС: Бойовики застосували міномети і артилерію, 1 поранений

Субота, 2 червня 2018, 07:26
ООС: Бойовики застосували міномети і артилерію, 1 поранений

Минулої доби бойовики 33 рази порушували режим припинення вогню, з них 3 рази - застосовували важке озброєння.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил станом на 7:00 2 червня.

"Ситуація в районі проведення ООС контрольована.

Упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували випробовувати на міцність оборону захисників Кримського, Світлодарска та Маріуполя. Наші війська вели активну оборону та адекватно відповідали на дії противника", - йдеться у звіті.

"У районі населеного пункту Кримське, що на Луганщині, а також на Горлівському напрямку в районі населених пунктів Троїцьке та Луганське ворог вдавався до провокацій, відкривав турбуючий вогонь зі стрілецької зброї.

Підрозділами об’єднаних сил вогневі точки противника були швидко подавлені", - підкреслили у прес-центрі.

"В районі Авдіївки та на інших напрямках відзначається застосування окупантами снайперів. Водночас наші підрозділи вживають низку контрснайперських заходів, не допускаючи активізації снайперського вогню противника", - заявили в ООС.

Активні бойові дії тривають в районі населених пунктів Чермалик, Павлопіль та Широкине. Бойовики двічі застосовували на цьому напрямку важке озброєння - 122-мм артилерію та 82-мм міномети.

Упродовж поточної доби втрат серед українських військових немає.

За даними розвідки, 3 окупантів знищено та 2 поранено.

"Сьогодні (2 червня - ред.) о 6:10 ранку російсько-окупаційні війська обстріляли із стрілецької зброї КПВВ "Майорське". Постраждалих немає", - наголосили у прес-центрі.

Теми: ООСбойові дії
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